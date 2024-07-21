فورمولا 2: أنتونيللي يفوز في المجر والعثرات تلاحق هجار وآرون
سجل أنتونيللي فوزه الثاني هذا الموسم في بطولة الفورمولا 2، في ظل تعثّر المتنافسان على اللقب إسحاق هجار وبول آرون.
أندريا كيمي أنطونيلي، بريما
الصورة من قبل: بريما بورتيم
أضاف أندريا كيمي أنتونيللي ناشئ مرسيدس على النجاح الذي حققه عبر الفوز بالسباق القصير في سيلفرستون من خلال تحقيق أولى انتصاراته بالسباقات الرئيسية في المجر، وذلك في سباق شهد دخول سيارة الأمان في مناسبتين.
منطلقًا من المركز السابع وهو أكثر السائقين المنطلقين على إطارات هارد تقدمًا، فقد شق أنتونيللي طريقه نحو المركز الخامس خلال اللفات الأولى، قبل أن يرث الصدارة عندما دخلت سيارة الأمان للمرة الأولى في اللفة السابعة، وذلك على إثر اصطدام بول آرون المنطلق أولًا مع غريمه زاين مالوني.
وبالرغم من بناء فارق 6 ثوان في الصدارة، إلا أن أنتونيللي احتاج دخول آخر لسيارة الأمان من أجل الحصول على أمل في تحقيق الفوز، وهو ما استجاب له القدر في اللفة 22 عندما تعرض آموري كورديل لحادثة عنيفة عند المنعطف الرابع.
وتمكن الإيطالي الشاب من التوقف ووضع إطارات سوفت والعودة في المركز الخامس، قبل أن يتقدم سريعًا متجاوزًا منافسيه ومحرزًا فوزًا مهمًا في موسما بدا صعبًا على ناشئ مرسيدس الساعي للصعود إلى الفورمولا 1.
فيكتور مارتن حل ثانيًا أمام ريتشارد فيرسكور وغابرييل بورتوليتو وإنزو فيتيبالدي ودينيس هوغر وكوش مايني.
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