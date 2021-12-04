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فورمولا 2 / جدة تقرير السباق

فورمولا 2: أرمسترونغ يحرز أول فوز له في جدة والمشاكل تواجه تشو

أحرز ماركوس أرمسترونغ أول فوزٍ له في الفورمولا 2 ضمن سباق جنوني شهد إدخال سيارة الأمان خلال القسم الأول، وذلك على حلبة جدة في المملكة العربية السعودية.

فورمولا 2: أرمسترونغ يحرز أول فوز له في جدة والمشاكل تواجه تشو

استفاد النيوزيلندي من انطلاقةٍ قوية ليتجاوز ليام لاوسون حامل قطب الانطلاق الأول مع انطفاء أضواء الانطلاقة.

ولم يتمكن لاوسون من تهديد أرمسترونغ فعلياً حتى اللفة الأخيرة ليكتفي بالمركز الثاني، بينما أكمل يوري فيبز ترتيب مراكز منصة التتويج.

وبالرغم من عدم وجود معركة فعلية على المركز الأول، لكن السباق شهد تجاوزات عديدة في الخلف، مع جيهان داروفالا الذي تألق متقدماً من المركز الـ 11 حتى الخامس.

أما غوانيو تشو المنافس على اللقب فكان محظوظاً لعدم خسارة المراكز ضمن ترتيب البطولة لصالح المتصدر أوسكار بياستري الذي أكمل تاسعاً ولم يتمكن من الاستفادة من فرصةٍ سانحة تمثلت بانزلاق الصيني وتراجعه حتى المركز الـ 17.

وشهد السباق حادثة تسببت بدخول سيارة الأمان عندما ارتطم أولي كالدويل مع غيلهيرمي سامايا الذي ارتطم بدوره بسيارة مارينو ساتو، ما أدى لانسحاب كلتا السيارتين.

وتم استئناف السباق في اللفة الرابعة لكن ليس لفترة طويلة قبل وقوع حادثة ثانية حين كان يحاول تشو تجاوز كريستيان لاندغارد إلى المركز السادس لكن السيارتين تلامستا. نتيجة لذلك انزلقت سيارة تشو مع جناح أمامي مكسور واضطر للعودة إلى منصة الصيانة.

ومع استئناف السباق، كان أرمسترونغ يتصدر أمام لاوسون وبوشونغ ثالثاً أمام يوري فيبز وفيليبي دروغوفيتش.

تراجع لاندغارد إلى المركز الثامن بعد حادثته مع تشو ما سمح لـ ثيو بورشير وروبرت شفارتزمان بالتقدم للمركزين السادس والسابع.

أما أوسكار بياستري فتراجع خلف داروفالا لكنه بقي بالمركز العاشر.

لاحقاً نجح شفارتزمان بتجاوز بورشير لكنه تلقى عقوبة خمس ثوانٍ لكسب أفضلية عبر الخروج عن المسار، بينما تمكن فيبرز من تجاوز بوشونغ إلى المركز الثالث ومن ثم تجاوزه دروغوفيتش إلى الرابع، بينما تجاوزه شفارتزمان بدوره إلى الخامس.

ومع ثبات مراكز المقدمة، اشتعلت المعركة على المركز الثامن، حيث انتزع بياستري المركز الثامن بينما تراجع بوشونغ أكثر إلى الخلف.

دخلت سيارة الأمان مرة ثانية عندما ارتطم بورشير بالحاجز. بينما عبر أرمسترونغ خط النهاية أولاً أمام لاوسون وفيبز ودروغوفيتش.

داروفالا أنهى خامساً، مستفيداً من عقوبة شفارتزمان وتجاوز مذهل على لاندغارد وبياستري لاحقاً.

شفارتزمان حقق المركز السادس أمام لاندغارد، دان تيكتوم وبياستري.

نتيجة السباق:

المركز # السائق الفريق الفارق
1 17 New Zealand ماركوس آرمسترونغ
France دامس
2 7 New Zealand ليام لاوسون
United Kingdom هايتيك ريسينغ 0.563
3 8 Estonia جوري فيبس
United Kingdom هايتيك ريسينغ 2.044
4 4 Brazil فيليبي دروجوفيتش
United Kingdom راشن تايم 2.826
5 6 India جيهان داروفالا
United Kingdom كارلين 5.484
6 1 Russian Federation روبرت شوارتزمان
Italy بريما باورتيم 8.278
7 9 Denmark كريستيان لوندغارد
France آرت غران بري 8.377
8 5 United Kingdom دان تيكتوم
United Kingdom كارلين 8.452
9 2 Australia أوسكار بياستري
Italy بريما باورتيم 8.613
10 24 Netherlands بينت فيسكال
Italy تريدنت 10.468
11 11 Australia جاك دوهان
Netherlands ام بي موتورسبورت 10.566
12 14 Brazil إنزو فيتيبالدي
Czech Republic شارونغ رايسينغ سيستم 10.965
13 16 Israel روي نيساني
France دامس 12.977
14 12 Switzerland كليمنت نوفالك
Netherlands ام بي موتورسبورت 13.104
15 21 Switzerland رالف بوشونغ
Spain كامبوس ريسينغ 14.332
16 22 United States لوجان سارجينت
HWA Racelab 15.308
17 3 China غوان يو تشو
United Kingdom راشن تايم 17.343
18 20 United Kingdom أولي كالدويل
Spain كامبوس ريسينغ 24.652
19 10 France ثيو بورشيه
France آرت غران بري
20 23 Italy أليسيو ديليدا
HWA Racelab
21 25 Japan مارينو ساتو
Italy تريدنت
22 15 Brazil غيلهيرمي سامايا
Czech Republic شارونغ رايسينغ سيستم
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