فورمولا 2: أرمسترونغ يحرز أول فوز له في جدة والمشاكل تواجه تشو

استفاد النيوزيلندي من انطلاقةٍ قوية ليتجاوز ليام لاوسون حامل قطب الانطلاق الأول مع انطفاء أضواء الانطلاقة.

ولم يتمكن لاوسون من تهديد أرمسترونغ فعلياً حتى اللفة الأخيرة ليكتفي بالمركز الثاني، بينما أكمل يوري فيبز ترتيب مراكز منصة التتويج.

وبالرغم من عدم وجود معركة فعلية على المركز الأول، لكن السباق شهد تجاوزات عديدة في الخلف، مع جيهان داروفالا الذي تألق متقدماً من المركز الـ 11 حتى الخامس.

أما غوانيو تشو المنافس على اللقب فكان محظوظاً لعدم خسارة المراكز ضمن ترتيب البطولة لصالح المتصدر أوسكار بياستري الذي أكمل تاسعاً ولم يتمكن من الاستفادة من فرصةٍ سانحة تمثلت بانزلاق الصيني وتراجعه حتى المركز الـ 17.

وشهد السباق حادثة تسببت بدخول سيارة الأمان عندما ارتطم أولي كالدويل مع غيلهيرمي سامايا الذي ارتطم بدوره بسيارة مارينو ساتو، ما أدى لانسحاب كلتا السيارتين.

وتم استئناف السباق في اللفة الرابعة لكن ليس لفترة طويلة قبل وقوع حادثة ثانية حين كان يحاول تشو تجاوز كريستيان لاندغارد إلى المركز السادس لكن السيارتين تلامستا. نتيجة لذلك انزلقت سيارة تشو مع جناح أمامي مكسور واضطر للعودة إلى منصة الصيانة.

ومع استئناف السباق، كان أرمسترونغ يتصدر أمام لاوسون وبوشونغ ثالثاً أمام يوري فيبز وفيليبي دروغوفيتش.

تراجع لاندغارد إلى المركز الثامن بعد حادثته مع تشو ما سمح لـ ثيو بورشير وروبرت شفارتزمان بالتقدم للمركزين السادس والسابع.

أما أوسكار بياستري فتراجع خلف داروفالا لكنه بقي بالمركز العاشر.

لاحقاً نجح شفارتزمان بتجاوز بورشير لكنه تلقى عقوبة خمس ثوانٍ لكسب أفضلية عبر الخروج عن المسار، بينما تمكن فيبرز من تجاوز بوشونغ إلى المركز الثالث ومن ثم تجاوزه دروغوفيتش إلى الرابع، بينما تجاوزه شفارتزمان بدوره إلى الخامس.

ومع ثبات مراكز المقدمة، اشتعلت المعركة على المركز الثامن، حيث انتزع بياستري المركز الثامن بينما تراجع بوشونغ أكثر إلى الخلف.

دخلت سيارة الأمان مرة ثانية عندما ارتطم بورشير بالحاجز. بينما عبر أرمسترونغ خط النهاية أولاً أمام لاوسون وفيبز ودروغوفيتش.

داروفالا أنهى خامساً، مستفيداً من عقوبة شفارتزمان وتجاوز مذهل على لاندغارد وبياستري لاحقاً.

شفارتزمان حقق المركز السادس أمام لاندغارد، دان تيكتوم وبياستري.

نتيجة السباق: