فورمولا 2: آرمسترونغ يتفوق على نوفالاك ويسجل فوزه الرابع في البطولة من بوابة زاندفورت

انطلق سائق هايتيك من المركز الثاني، لكنه تقدم إلى الصدارة بحلول المنعطف الأول متجاوزًا كليمينت نوفالاك على الانطلاق ليحكم بعد ذلك سيطرته على السباق القصير في هذه الجولة.

وتمكن آرمسترونغ من صد هدمات سائق ام بي موتورسبورت على إعادة الانطلاقة بعد سيارة الأمان في اللفة 29 ليحرز الفوز، وهو الأول له منذ انتصاره على حلبة ريد بُل رينغ.

نوفالاك أحرز المركز الثاني على أرض فريقه متقدمًا على دينيس هاوغر الذي أحرز أفضل نتائجه منذ جولة باكو.

وبالعودة إلى مجريات السباق، فقد عانى نوفالاك المنطلق أولًا من التفاف الإطارات على سيارته، ليتجاوزه آرمسترونغ إلى الصدارة، بينما تقدم هاوغر إلى المركز الثالث على حساب يوري فيبز.

وتواصل تراجع يوري فيبز ليخسر المركز الرابع لصالح ليام لاوسون بعد معركة صغيرة جمعتهما وانتهت بالأول إلى المنطقة الحصوية.

فيما تواصلت معاناة تيو بورشير نهاية هذا الأسبوع حيث تراجع إلى المركز الـ 21 في اللفة الثانية إثر انحرافه عن المسار بينما كان يحاول تجاوز دايفيد بيكمان.

في المقدمة، نجح آرمسترونغ ببناء فارق وصل إلى 1.5 ثانية أمام نوفالاك بحلول اللفة الثالثة، بينما جمعت معركة على المركز السادس بين أيومو إيواسا وريتشارد فيرشور الذي حافظ على تقدمه على أرضه وأمام جماهيره.

هذا وشهد السباق دخول سيارة الأمان إثر انحراف سيارة تاتيانا كالديرون إلى خارج المسار في المنطقة الحصوية.

وتم استئناف السباق في اللفة الأخيرة، لكن آرمسترونغ قدم إعادة انطلاقة قوية وابتعد في الأمام ليحقق الفوز.

المركز الرابع كان من نصيب لاوسون أمام فيبز وإيواسا، بينما أكمل فيرشور، لوغان سارجينت ترتيب مراكز النقاط.

نتيجة السباق: