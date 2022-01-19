فورمولا 2: آرمسترونغ ناشئ فيراري السابق ينضم إلى صفوف هايتيك لموسم 2022

سيخوض آرمسترونغ موسمه الثالث في البطولة في 2022 مع هايتيك، وذلك بعد أن دافع عن ألوان آرت في 2020 قبل أن ينتقل إلى دامس في الموسم التالي.

وبذلك تكون هايتيك قد أكملت تشكيلتها لموسم 2022 بعدما أبقت على خدمات ناشئ ريد بُل يوري فيبز، بينما غادر ليام لاوسون أسوار الفريق البريطاني لينضم إلى كارلين.

وبعد بداية صعبة لمسيرته في الفورمولا 2، نجح آرمسترونغ في تحقيق إنجازه الأول بالفوز بالسباق القصير في جدّة بعد تفوقه على مواطنه لاوسون، وهو ما ساعده على تأمين المركز الـ 13 في ترتيب السائقين العام الماضي.

وتعقيبًا على خطوة انتقاله لهذا الموسم قال آرمسترونغ: "أنا سعيد جدًا بالانضمام إلى هايتيك في هذا الموسم من الفورمولا 2".

وأضاف: "أتى بي أوليفر أوكس مدير الفريق إلى أوروبا قبل بضعة أعوام وشاهدت هايتيك في بداية مسيرتها. ومنذ ذلك الحين تحوّل الفريق إلى أحد القوى الضاربة في الفورمولا 2 والفورمولا 3".

وتابع: "أتطلّع للعمل مع تلك المجموعة الناجحة من الأشخاص وأن أقدم كل ما لديّ مع فريقي الجديد هذا العام".

جديرٌ بالذكر أنه قد تم الإعلان سابقًا عن رحيل آرمسترونغ عن أكاديمية فيراري للناشئين بعد 5 أعوام أمضاها النيوزلندي في البرنامج الذي انضم له بعد فوزه ببطولة الفورمولا 4 الإيطالية.