فريق هايتيك ينضم إلى الفورمولا 2 ليرفع عدد المشاركات إلى 22 سيارة

سرت شائعات خلال جائزة أبوظبي العام الماضي حيال إمكانية مشاركة الفريق في الفورمولا 2، بحيث يرفع عدد فرق البطولة إلى 11.

ولم يعلن فريق هايتيك بعد أسماء سائقيه، بالرغم من أن نيكيتا مازبين يتجه للانضمام إلى الفريق.

ويعتبر سيرجيو سيتي كامارا سائق الاختبارات والتطوير لدى مكلارين مرشحاً للمقعد الثاني، إلا أن مصادر أشارت لموقعنا "موتورسبورت.كوم" أنّ لوكا غيوتو ظهر كخيار مفاجئ كذلك.

ولم يعلن الفريق عن تشكيلة السائقين بعد حين أصدر بيان مشاركته في الفورمولا 2.

حيث قال أولي أوكس مدير الفريق: "مع الإطارات الجديدة بقياس 18 إنشاً وبعض التحديثات القادمة إلى الفورمولا 2 في 2020، بات السعي للمشاركة الآن ضرورة أكثر من الانتظار حتى نهاية 2020".

وأكمل: "بالطبع، الانضمام إلى البطولة بشكل متأخر يعني أننا في مواجهة تحدٍ، ونحن في فريق هايتيك نحب التحديات!".

وتابع: "نحن نعي تماماً المهمة الكبيرة التي تنتظرنا في مواجهة أهم فرق البطولة، لكنني أعتقد أننا متحمسون للغاية لخوض المنافسة".

وحقق فريق هايتيك تقدماً جيداً في منافسات الفورمولا 3 الأوروبية، قبل الانتقال إلى الفورمولا 3 الجديدة في 2019.

حيث أحرز سائق الفريق يوري فيبز ناشئ ريد بُل، المركز الرابع ضمن الترتيب العام بينما حقق الفريق المركز الثاني في البطولة خلف فريق بريما.