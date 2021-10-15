فريق اتش دبليو إيه يُغادر الفورمولا 2 نهاية موسم 2021
كشف فريق "اتش دبليو إيه" عن انسحابه من بطولة الفورمولا 2 في نهاية الموسم الجاري.
تأتي هذه الأنباء على بعد إعلان الفريق الألماني مغادرته بطولة الفورمولا 3 بنهاية الموسم الجاري، في حين اختير فريق فان أميرسفورت الهولندي لتعويضه في الدورة المقبلة المتكوّنة من ثلاثة أعوام بداية من 2022.
وأكّد العملاق السابق في بطولة "دي تي ام" الآن عن انسحابه من الفورمولا 2 كذلك للتركيز على التزاماته في سباقات الجي تي وسباقات التحمّل.
وكانت أفضل نتائج الفريق في الفورمولا 2 خلال جولة سوتشي من هذا العام عندما حقّق جايك هيوز المركز الرابع في السباق القصير.
ويتواجد الفريق حاليًا في قاع الترتيب، وحقّق النقاط في مناسبتين فقط طوال هذا العام.
ولم تُؤكّد الفورمولا 2 بعد هويّة الفريق الذي سيخلفه في موسم 2022.
أليسيو دليدا، لتش ديليو اي وجاك أيتكن، اتش دبليو اي
تصوير: صور موتورسبورت
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فريق اتش دبليو إيه يُغادر الفورمولا 2 نهاية موسم 2021
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