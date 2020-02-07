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غيوتو يعود إلى الفورمولا 2 ليجاور مازبين ضمن صفوف فريق "هايتيك"

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غيوتو يعود إلى الفورمولا 2 ليجاور مازبين ضمن صفوف فريق "هايتيك"
07-02-2020

لن يعتزل لوكا غيوتو سباقات الفورمولا 2 بل سينضم إلى نيكيتا مازبين ضمن صفوف فريق "هايتيك" لموسم 2020 المقبل.

بات "هايتيك" الفريق رقم 11 المشارك في الفورمولا 2 بعد منحه إذن الانضمام للبطولة.

ووقع غيوتو صاحب الـ 24 عاماً الذي أنهى موسم 2019 في الفورمولا 2 ثالثاً مع فريق "فيرتوزي ريسينغ"، عقداً مع فريق "آر-موتورسبورت أستون مارتن" للمشاركة في سباقات "جي تي".

لكنّ غيوتو سيشارك كذلك مع "هايتيك" الذي كانت تدور التكهنات حول ضمّه لسائق التطوير والتجارب لدى مكلارين سيرجيو سيتي كامارا والذي زار كذلل فرق إندي كار في أمريكا بعد موسم 2019 في الفورمولا 2 مع "دامس".

حيث قال غيوتو: "أنا جاهز للتحدي المقبل أمامي في الفورمولا 2، وأتطلع قدماً للعودة خلف المقود خلال بضعة أسابيع".

وأكمل: "أود توجيه الشكر إلى ’هايتيك’ على هذه الفرصة".

يشار إلى أن مازبين - الذي يعتبر والده دميتري أحد مالكي الفريق - قد شارك مع "آرت" الموسم الماضي في الفورمولا 2 بعد إحرازه مركز الوصافة في "جي بي 3" مع نفس الفريق.

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