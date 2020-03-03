غيوتو يتصدّر تجارب الفورمولا 2 في البحرين مع فريق هايتيك الجديد

حقّق غيوتو، الذي كان من المفترض أن يُنهي مسيرته في عالم سباقات المقعد الأحاديّ العام الماضي قبل أن يُوقّع على عقدٍ للعام الجديد في الفورمولا 2 لمُجاورة نيكيتا مازيبين في صفوف فريق هايتيك، الزمن الأسرع في التجارب مع بقاء نصف ساعة على نهاية حصّة الأربعاء الأخيرة.

وبلغ توقيت الإيطالي 1:41.252 دقيقة، ما تركه متقدّمًا بـ 0.008 ثانية عن زمن جيهان داروفالا سائق كارلين.

وسجّلت أيّام التجارب الثلاثة الاختبار الأوّل الجماعي لإطارات 18 إنشًا التي ستنطلق البطولة في التسابق بها هذا الموسم قبل أن تتبعها الفورمولا واحد في 2021.

وأكمل فيليب دروغوفيتش الناشئ الآخر ثلاثيّ الصدارة في الترتيب المزدوج لجميع أيّام التجارب، حيث تواجد على بُعد 0.072 ثانية فقط من زمن غيوتو.

وذهب المركز الرابع إلى غوان يو تشو زميل غيوتو السابق، بينما أكمل بيدرو بيكيه القادم من الفورمولا 3 ترتيب الخمسة الأوائل بعد أن تصدّر مجريات الإثنين.

من جانبه قاد ميك شوماخر جهود فريق بريما بحلوله في المركز السادس بفارق قرابة ثلاثة أعشارٍ من الثانية عن غيوتو، وكان نجل أسطورة بطولة العالم للفورمولا واحد ثاني أكثر السائقين نشاطًا برصيد 198 لفّة.

واستُدعي سيرغي سيروتكين سائق الفورمولا واحد السابق من قبل فريق آرت لخوض التجارب لصالحه، حيث حلّ الروسي ثامنًا أمام نوبوهارو ماتسوشيتا، بينما أكمل مازيبين ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة التجارب: