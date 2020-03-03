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غيوتو يتصدّر تجارب الفورمولا 2 في البحرين مع فريق هايتيك الجديد

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غيوتو يتصدّر تجارب الفورمولا 2 في البحرين مع فريق هايتيك الجديد
03-03-2020

تصدّر الإيطالي لوكا غيوتو العائد إلى الفورمولا 2 التجارب التحضيريّة للموسم في البحرين رفقة الوافد الجديد على فرق البطولة هايتيك.

حقّق غيوتو، الذي كان من المفترض أن يُنهي مسيرته في عالم سباقات المقعد الأحاديّ العام الماضي قبل أن يُوقّع على عقدٍ للعام الجديد في الفورمولا 2 لمُجاورة نيكيتا مازيبين في صفوف فريق هايتيك، الزمن الأسرع في التجارب مع بقاء نصف ساعة على نهاية حصّة الأربعاء الأخيرة.

وبلغ توقيت الإيطالي 1:41.252 دقيقة، ما تركه متقدّمًا بـ 0.008 ثانية عن زمن جيهان داروفالا سائق كارلين.

وسجّلت أيّام التجارب الثلاثة الاختبار الأوّل الجماعي لإطارات 18 إنشًا التي ستنطلق البطولة في التسابق بها هذا الموسم قبل أن تتبعها الفورمولا واحد في 2021.

وأكمل فيليب دروغوفيتش الناشئ الآخر ثلاثيّ الصدارة في الترتيب المزدوج لجميع أيّام التجارب، حيث تواجد على بُعد 0.072 ثانية فقط من زمن غيوتو.

وذهب المركز الرابع إلى غوان يو تشو زميل غيوتو السابق، بينما أكمل بيدرو بيكيه القادم من الفورمولا 3 ترتيب الخمسة الأوائل بعد أن تصدّر مجريات الإثنين.

من جانبه قاد ميك شوماخر جهود فريق بريما بحلوله في المركز السادس بفارق قرابة ثلاثة أعشارٍ من الثانية عن غيوتو، وكان نجل أسطورة بطولة العالم للفورمولا واحد ثاني أكثر السائقين نشاطًا برصيد 198 لفّة.

واستُدعي سيرغي سيروتكين سائق الفورمولا واحد السابق من قبل فريق آرت لخوض التجارب لصالحه، حيث حلّ الروسي ثامنًا أمام نوبوهارو ماتسوشيتا، بينما أكمل مازيبين ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة التجارب:

المركز السائق الفريق التوقيت الفارق عدد اللفّات
1 لوكا غيوتو هايتيك 1:41.252   137
2 جيهان داروفالا كارلين 1:41.260 0.008 181
3 فيليب دراغوفيتش ام بي موتورسبورت 1:41.324 0.072 178
4 غوان يو تشو يوني-فيرتوزي 1:41.377 0.125 195
5 بيدرو بيكيه شاروز 1:41.491 0.239 178
6 ميك شوماخر بريما 1:41.531 0.279 198
7 جاك أيتكن كامبوس 1:41.568 0.316 162
8 سيرغي سيروتكين آرت جي بي 1:41.602 0.350 165
9 نوبوهارو ماتسوشيتا ام بي موتورسبورت 1:41.612 0.360 178
10 نيكيتا مازيبين هايتيك 1:41.634 0.382 118
11 روبرت شفارتزمان بريما 1:41.655 0.403 199
12 كالوم إيلوت يوني-فيرتوزي 1:41.758 0.506 177
13 لويس ديليتراز شاروز 1:41.864 0.612 166
14 شون غيلايل دامس 1:41.911 0.659 189
15 دان تيكتوم دامس 1:41.976 0.724 162
16 ماركوس آرمسترونغ آرت جي بي 1:42.098 0.846 161
17   تريدنت 1:42.317 1.065 152
18 يوكي تسونادا كارلين 1:42.393 1.141 178
19 غييرمي سامايا كامبوس 1:42.399 1.147 147
20 طوم ديلمان تريدنت 1:42.468 1.216 28
21 أرتيم ماركيلوف اتش دبليو إيه 1:42.504 1.252 169
22 جيوليانو أليزي اتش دبليو إيه 1:43.438 2.186 170
23 مارينو ساتو تريدنت 1:43.496 2.244 132
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