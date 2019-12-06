شوماخر: العام الثاني في الفورمولا 2 سيمثّل "انطلاقة مبكّرة" نحو الفورمولا واحد في 2021

قاد شوماخر – نجل بطل العالم للفورمولا واحد سبع مرّات – سيارتَي فيراري وألفا روميو في تجارب هذا العام إلى جانب مشاركته بشكلٍ كامل في الفورمولا 2 في 2019.

وحقّق الألماني فوزه الأوّل في الفورمولا 2 خلال جولة المجرّ، وأكمل الموسم في المركز الـ 12 في الترتيب العام خلال موسمه الناشئ في البطولة مع فريق بريما ريسينغ الذي سيعود إليه في العام المقبل.

وأشارت مصادر موقعنا "موتورسبورت.كوم" أنّ شوماخر تمّ تقييمه لمقعدٍ في صفوف ألفا روميو، لكنّ تشكيلة نتائجه في الفورمولا 2 وتحسّن أداء أنطونيو جيوفينازي في النصف الثاني من الموسم دفعت الفريق لاختبار الحفاظ على الإيطاليّ – الذي يتواجد هو الآخر في برنامج ناشئي فيراري – لموسم 2020.

وسيتزامن موسم شوماخر الثاني في الفورمولا 2 مع انتقال السلسلة إلى إطارات 18 إنشاً، أي قبل عامٍ من انتقال الفورمولا واحد إليها في 2021، ويرى شوماخر في ذلك فرصة ذهبيّة للحصول على فرصته في الفورمولا واحد في العام التالي.

"من الواضح أنّك إن حصلت على فرصة في الفورمولا واحد، فعليك اغتنامها، لكنّ الفرصة لم تكن متاحة" قال شوماخر، وأضاف: "ذلك واضح".

وأكمل: "لكنّ القرار المقبل كان حول البقاء في الفورمولا 2، كان ذلك قرارًا موثوقًا وذكيًا أكثر بالنسبة لي حول الفئة التي سأتسابق فيها".

وأردف: "ستستخدم الفورمولا 2 إطارات جديدة في العام المقبل، وهو ما سيكون إيجابيًا بالنسبة لي كونها ستُستخدم في الفورمولا واحد في 2021".

وواصل شرحه بالقول: "إن تمكّنا من تحقيق الخطوة إلى الأمام (الانتقال إلى الفورمولا واحد) فسأحصل على انطلاقة مبكّرة".

ثمّ تابع: "من الواضح أنّ الوضع سيكون مختلفًا، لكنّني أعتقد بأنّ ذلك سيُساعدني كثيرًا في فئة تسابق صغرى للحصول على خبرة. ربّما قد يضعني ذلك في موقعٍ مختلف للعام المقبل".

ميك شوماخر، بريما ريسينغ تصوير: صور موتورسبورت

وكان الألماني قد عانى من مشاكل في الموثوقيّة وكانت تلك من بين الأسباب الأساسيّة وراء عدم إظهار نتائجه في 2019 لوتيرته الحقيقيّة في بعض الجولات من الموسم المنقضي.

وقال بخصوص ذلك: "أعتقد بأنّه كان عامًا إيجابيًا على صعيد الوتيرة النقيّة. لكنّه كان عامًا سلبيًا من ناحية الموثوقيّة".

وأضاف: "أعتقد بأنّنا واجهنا بعض السباقات التي حُرمنا فيها من النقاط، حيث حظينا بعطل نهاية أسبوع قويّة".

ثمّ تابع: "لسوء الحظّ يُحدّد السباق الأوّل في عطلة نهاية أسبوع الفورمولا 2 المركز الذي ستنطلق منه في السباق الثاني".

وأكمل: "حدثت الكثير من مشاكلي في السباقات الأولى، ما كان يعني أنّ عطل نهاية الأسبوع تضرّرت منذ ذلك الحين".

واختتم حديثه بالقول: "ذلك مؤسفٌ كوني أعتقد بأنّني قدّمت الكثير من الجولات الجيّدة هنا وهناك وهو ما منحني الكثير من النقاط في النهاية ووضعني في موقعٍ مختلف في البطولة".