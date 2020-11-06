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سباقات الفورمولا 2 و3 ستُقام في جولات منفصلة في 2021

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سباقات الفورمولا 2 و3 ستُقام في جولات منفصلة في 2021
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ستخضع صيغة عطلة نهاية أسبوع بطولتي الفورمولا 2 والفورمولا 3 إلى تغييرات بارزة في 2021 كجزء من مساعٍ حثيثة لخفض النفقات.

مثلما كشف موقعنا "موتورسبورت.كوم" في سبتمبر الماضي، لن تُقام سباقات الفورمولا 2 والفورمولا 3 ضمن ذات عطل نهاية أسبوع سباقات الفورمولا واحد في العام المقبل، حيث ستزور البطولتان حلبات أقلّ لخفض التكاليف اللوجيستيّة للفرق.

وستُقلّص الفورمولا 2 روزنامتها إلى 8 جولات في 2021، لكنّها ستُوسّع كلّ عطلة نهاية أسبوع لتتضمّن 3 سباقات عوضًا عن اثنين حاليًا، ما يعني إجماليّ 24 سباقًا في الموسم.

أمّا الفورمولا 3 فستخوض 7 جولات، ومجدّدًا ستشمل كلّ عطلة نهاية أسبوع ثلاثة سباقات.

وحصل هذا التغيير على موافقة الفورمولا واحد و"فيا"، على أن يتمّ الكشف عن الصيغة الكاملة لعطلة نهاية الأسبوع في موعدٍ لاحق.

ومن خلال فصل السلسلتين، فإنّ الفرق الصغيرة التي تُشارك في البطولتَين ستكون قادرة على توزيع مواردها وموظّفيها للمساعدة على خفض النفقات.

فضلًا عن ذلك سيتمّ العمل على خفض النفقات أكثر من خلال خفض تكلفة التزوّد بالمحرّكات وقطع الغيار بدءًا من 2021. وقال مروّجو السلسلة أنّ هذه التكاليف "ستتقلّص بشكلٍ لافت" بدءًا من العام المقبل نتيجة اتّفاقات مع المزوّدين.

كما تمّ تأكيد مواصلة الفورمولا 2 استخدام هيكل "دالارا اف2" الحاليّ من موسم 2018 لثلاثة أعوامٍ إضافيّة لخفض النفقات أكثر، ما يعني التخلّي عن خطّة تقديم السيارة الجديدة التي كان من المفترض تقديمها العام المقبل لدورة من ثلاثة مواسم.

وبالنسبة للفورمولا 3 فمن المرجّح أن يتمّ الإبقاء على ذات الهيكل الحالي للمواسم المقبل.

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السلاسل فورمولا 2 , فورمولا 3
الكاتب مروان الوافي

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