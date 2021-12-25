ريكاردو لم يتوقّع أن يهيمن مواطنه بياستري على الفورمولا 2 مثلما فعل في 2021

صعد بياستري بشكل صاروخي سلّم فئات الناشئين عبر الفوز بالبطولات في ثلاثة مواسم متتالية في الفورمولا رينو يوروكاب، الفورمولا 3 والفورمولا 2.

وقد هيمن بياستري مع فريق بريما على بطولة الفورمولا 2، حيث حسم اللقب بفارق 60.5 نقطة عن الوصيف روبرت شفارتزمان.

مع ذلك، لم يحصل أصيل ملبورن صاحب الـ 20 عامًا على مقعد في الفورمولا واحد لموسم 2022، إلّا أن عضو أكاديمية ألبين سيترقّى إلى دور السائق الاحتياطي لفريق إنستون في الموسم المُقبل مع رؤية للحصول على مقعد في الفئة الملكة في العام التالي.

وقد راقب ريكاردو تطوّر مواطنه الشاب عن كثب، حيث صرّح بإعجابه بالطريقة التي هيمن بها بياستري على البطولة.

فقال: "نعم، تقدم جامح. إنه لم يفز فقط بالبطولة، بل هيمن عليها بشكل كامل. لا أعتقد بأن أحدًا توقّع أن يفعل ذلك بهذه الطريقة. أن تنافس على اللقب أمر، لكن الفوز به بأريحية كبيرة كان أمرًا ضخمًا".

وأضاف: "أعتقد بأن الجميع كان يعلم أنه موهوب بالطبّع، وكنت أعلم ذلك، لكنني لا أعتقد بأن أحدًا توقّع أن يهيمن على البطولة بهذه الطريقة".

في المقابل، يرى ريكاردو أن الأمور تسير على نحوٍ تصاعدي بالنسبة للمواهب الأسترالية، وذلك مع حصد جاك دوهان للمركز الثاني في بطولة الفورمولا 3 قبل تسجيله النقاط خلال أول سباقين له في الفورمولا 2 في المملكة العربية السعودية وأبوظبي، حيث حصد نجل أسطورة "الموتو جي بي" ميك دوهان صف الانطلاق الأول بجوار بياستري.

فقال: "كان هنالك صف انطلاق أول أسترالي خالص مع بياستري وجاك، لذلك يبدو الوضع جيّدًا جدًا للمواهب الأسترالية الشابة. وأنا سعيد جدًا برؤية ذلك".