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فورمولا 2 / أخبار عاجلة

روبرتو مرعي مرشّحٌ للعودة إلى الفورمولا 2 في 2021 بعد غياب عامين

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روبرتو مرعي مرشّحٌ للعودة إلى الفورمولا 2 في 2021 بعد غياب عامين

يبدو بأنّ سائق ماروشا السابق في الفورمولا واحد والمشارك مع مرسيدس في بطولة السيارات السياحية الألمانية "دي تي ام" روبرتو مرعي في طريقه للعودة إلى منافسات الفورمولا 2 هذا الموسم بعد غياب عامين عن ساحة البطولة.

برز مرعي كمرشّح لمجاورة ليريم زينديلي ضمن صفوف "ام بي موتورسبورت" لما قد يكون موسمه الأوّل في الفورمولا 2 منذ 2018، عندما شارك لصالح كل من "ام بي" وكامبوس ريسينغ.

وقد عاد مرعي إلى قمرة قيادة سيارة الفورمولا 2 خلال تجارب ما بعد الموسم الماضي في البحرين، حيث شارك مع "اتش دبليو أيه" بجوار سائق الفورمولا 3 ماتيو نانيني.

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وقد صرّح الإسباني لموقعنا "موتورسبورت.كوم" بأنّه ليس متأكدًا بعد من خططه لموسم 2021، وأنّه ينظر في عدد من الخيارات المختلفة.

فقال: "هنالك احتمالية للمشاركة في الفورمولا 2، لكنّ ليس هنالك أمر مؤكّد. أنظر في خيارات في كل اتّجاه لأكون صريحًا. أنظر كذلك إلى الولايات المتّحدة ودبليو إي سي. في غضون أسبوعين سأعرف كيف سيكون الوضع".

هذا وكانت آخر مشاركات مرعي في عالم السباقات ضمن منافسات بطولة العالم للتحمّل "دبليو إي سي" العام الماضي، عندما اختاره فريق "يوريجا موتورسبورت" لقيادة سيارته ضمن فئة "ال ام بي2" على حلبة سبا وفي سباق لومان 24 ساعة.

حيث لا يتبقى سو فريقان فقط ضمن هذه الفئة لم يكشفا عن تشكيلتيهما من السائقين.

في المقابل أوضح مرعي بأنّ استدعاءه للمشاركة في تجارب الفورمولا 2 في البحرين أتى في اللحظات الأخيرة، حيث كشف بأنّه كان في طريقه إلى المطار للسفر في عطلة عندما تلقى الاتصال وقام بتغيير خططه.

حيث سبق وقال عقب التجارب: "واجهنا مشاكل كبيرة مع أعطال السيارة، لكنّ الفريق قام بعمل رائع للغاية لضمان أن تعمل بشكل جيّد".

جديرٌ بالذكر أنّ سائق الفورمولا 2 المخضرم لويز ديليتراز من المعلوم بأنه مرشّح كذلك للمقعد المتبقي في فريق "ام بي موتورسبورت"، حيث شارك أيضًا في تجارب البحرين مع الفريق الهولندي.

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