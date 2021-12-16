داروفالا يضع المعيار في اليوم الأوّل من تجارب الفورمولا 2 في أبوظبي

بقيادته لصالح بريما ريسينغ، سجّل الفائز بسباقَين هذا العام 1:35.435 دقيقة في فترة ما بعد الظهر ليبقى زمنه ثابتًا في الأمام.

وكان زمنه أبطأ بـ 0.358 ثانية من زمن قطب الانطلاق الأوّل الذي حقّقه أوسكار بياستري نهاية الأسبوع الماضي ضمن الجولة الختاميّة، بالرغم من أنّ زمن الهندي جاء على إطارات "ميديوم" بالمقارنة مع "سوبر سوفت" لبياستري.

وحلّ فيليبي دروغوفيتش ثانيًا ضمن انضمامه إلى فريق "ام بي موتورسبورت" بعد أن خاض غمار الموسم الماضي مع فيرتوزي ريسينغ.

وذهب المركز الثالث إلى الأسترالي جاك دوهان الذي أصبح واحدًا من أربعة سائقين فقط نزلوا إلى فلك 1:35 دقيقة.

أمّا تيو بورشير فقد وضع سيارة آرت في المركز الرابع بفارق 0.130 ثانية عن دوهان، وأكمل أصغر فائزٍ بسباق فورمولا 2 46 لفّة في فترة ما بعد الظهر بعد اكتفائه بـ 12 لفّة فقط في الفترة الصباحيّة التي شهدت رفع العديد من الأعلام الحمراء.

وحلّ ليام لاوسون خامسًا على سيارة كارلين متقدّمًا على رالف بوشونغ سائق كامبوس ريسينغ.

وأكمل يوري فيبس سائق هايتيك ولوغان سارجنت ترتيب التسعة الأوائل.