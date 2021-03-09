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تيكتوم يعود إلى الصدارة في تجارب البحرين للفورمولا 2

عاد دان تيكتوم إلى صدارة الأزمنة خلال حصة ما بعد الظهر لليوم الثاني من تجارب ما قبل الموسم لبطولة الفورمولا 2، المقامة في مملكة البحرين.

تيكتوم يعود إلى الصدارة في تجارب البحرين للفورمولا 2

سجل البريطاني دقيقة و42.185 ثانية، ليتقدم ثنائية فريق كارلين مع زميله وناشئ ريد بُل، جيهان داروفالا، وبفارق 0.434 بينهما.

تيكتوم الذي تصدر الحصة الافتتاحية يوم أمس، وصل إلى صدارة الأزمنة مع بقاء 42 دقيقة من عمر الحصة البالغ 3 ساعات، قبل أن يحسّن من زمنه لاحقاً في طلعته الأخيرة.

وركزت الفرق على محاكاة السباق خلال حصة ما بعد الظهر، حيث كانت الأزمنة أبطأ بشكل ملحوظ مقارنة بالحصة الصباحية.

نتيجة لذلك، ما زال زمن كريستيان لاندغارد البالغ دقيقة و41.697 ثانية المسجل في الحصة السابقة، هو الأسرع طوال اليوم حتى الآن.

أما زمن تيكتوم في هذه الحصة وضعه ضمن رابع الأزمنة الأسرع حتى الآن، خلف لاندغارد، بين فيسكال وماركوس آرمسترونغ.

ثالث أسرع السائقين في الحصة كان غوانيو زو سائق "يوني فيرتوزي" بفارق قارب الثانية خلف تيكتوم، بينما حل غيلهيرمي سامايا بالمركز الرابع لصالح "شاروز ريسينغ"، أمام سائق "يوني فيرتوزي" فيليبي دراغوفيتش، ورالف بوشونغ سائق كامبوس.

المركز السابع سجله ريتشارد فيرشور سائق "أم.بي موتورسبورت"، متقدماً على جيانلوكا بيتيكوف - الذي تسبب برفع العلم الأحمر خلال الساعة الأولى - لصالح فريق كامبوس.

بينما أكمل دايفيد بيكمان (شاروز ريسينغ) وفيسكال ترتيب المراكز العشرة الأولى.

يشار إلى أن لاندغارد أنهى الحصة بالمركز 12، بينما اكتفى روبرت شفارتزمان وأوسكار بياستري بالمركزين 15 و21 على التوالي.

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