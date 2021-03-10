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السابق / آرمسترونغ الأسرع خلال التجارب الصباحية الأخيرة للفورمولا 2 في البحرين
فورمولا 2 / أخبار

بوشونغ يتصدر الحصة الختامية من تجارب البحرين للفورمولا 2 

تصدر رالف بوشونغ سائق كامبوس الحصة الختامية من تجارب ما قبل الموسم للفورمولا 2 في البحرين، لكن بقي زمن كريستيان لاندغارد المسجل سابقاً هو الأسرع خلال التجارب.

بوشونغ يتصدر الحصة الختامية من تجارب البحرين للفورمولا 2 

سجل السويسري دقيقة و44.095 ثانية، ما كان كافياً له لينهي الحصة بالمركز الأول، وذلك بعد أن قفز إلى صدارة الأزمنة مع نهاية الساعة الأولى، ومن ثمّ حسن زمنه قبل النهاية بعشر دقائق.

المركزان الثاني والثالث كانا من نصيب زميله جيانلوكا بيتيكوف وروي نيساني سائق دامس.

لكن ومع نهاية تجارب ما قبل الموسم، بقي زمن لاندغارد المسجل سابقاً أسرع الأزمنة المسجلة في البحرين.

حيث سجل الدنماركي دقيقة و41.697 ثانية خلال الحصة الصباحية من يوم الثلاثاء، خلال محاكاة التصفيات.

وكان زمن لاندغارد أبطأ بعُشري ثانية فقط عن زمن كالوم إيلوت الذي أحرز عبره قطب الانطلاق الأول على حلبة الصخير الموسم المنصرم.

واستغلت الفرق الحصة الأخيرة من أجل إكمال محاكاة السباق، بالتالي لم تكن هناك أزمنة سريعة كثيرة.

المركز الرابع حققه روبرت شفارتزمان سائق بريما وبفارق تجاوز ثانيتين وعُشري الثانية خلف المتصدر بوشونغ.

بينما أنهى ليريم زينديلي (أم.بي موتورسبورت) الحصة بالمركز الخامس أمام أوسكار بياستري سائق بريما الآخر.

وسجل ليام لاوسون سائق هايتيك المركز السابع متقدماً على ثيو بورشير سائق "آرت" وكذلك ريتشارد فيرشور سائق "أم.بي موتورسبورت".

بينما أكمل غيلهيرم سامايا سائق فريق "شاروز" ترتيب المراكز العشرة الأولى.

يشار أن متصدر الحصة الصباحية ماركوس آرمسترونغ اكتفى بالمركز 11، بينما أنهى لاندغارد الحصة الختامية بالمركز 18.




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آرمسترونغ الأسرع خلال التجارب الصباحية الأخيرة للفورمولا 2 في البحرين

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