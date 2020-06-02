الفورمولا 2 و3 تكشفان عن الجزء الأوّل من روزنامة 2020

بالرغم من أنّ الفورمولا واحد حدّدت بالفعل خططها لبدء الموسم على حلبة ريد بُل رينغ من خلال جولتَين متتاليتين، إلّا أنّ الوضع المتعلّق بالسباقات الداعمة لم يكن بذلك الوضوح بالنظر إلى القيود المفروضة حيال التجمّعات الضخمة.

لكنّ الفورمولا 2 و3 أكّدتا الآن أنّهما ستتبعان ذات جدول الفورمولا واحد في القسم الأوّل من الموسم.

ذلك يعني أنّ الفورمولا 2 و3 ستخوضان جولتَين متتاليتين في النمسا مطلع يوليو، قبل الانتقال إلى المجر، وهكذا تباعًا على أن تنتهي سلسلة السباقات الأوروبيّة في مونزا.

وستُقام جميع الجولات الثمانية من دون حضور جمهور وستفرض البطولات تدابير سلامة صارمة.

يُشار إلى أنّ روزنامة الفورمولا 2 الأصليّة تضمّنت 12 جولة، بينما كان من المفترض أن تشمل روزنامة الفورمولا 3 تسعة سباقات.

جزء السباقات الأوروبيّة من موسم 2020:

5 يوليو: ريد بُل رينغ، النمسا

12 يوليو: ريد بُل رينغ، النمسا

19 يوليو: هنغارورينغ، المجر

2 أغسطس: سيلفرستون، بريطانيا

9 أغسطس: سيلفرستون، بريطانيا

16 أغسطس: كتالونيا، إسبانيا

30 أغسطس: سبا-فرانكورشان، بلجيكا

6 سبتمبر: مونزا، إيطاليا