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فورمولا 2 / سبا-فرانكورشان / أخبار عاجلة

الفورمولا 2 تسحب الرقم 19 تخليدًا لذكرى هوبير

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الفورمولا 2 تسحب الرقم 19 تخليدًا لذكرى هوبير

أعلنت الفورمولا 2 عن سحبها للرقم 19 بشكلٍ نهائيّ من البطولة تخليدًا لذكرى الراحل أنطوان هوبير بعد عامٍ من حادثه المميت في سبا.

قُتل هوبير عن عمر 22 ربيعًا ضمن حادث مروّع في المراحل الأولى من السباق الرئيسيّ للفورمولا 2 العام الماضي في سبا.

وكان بطل الجي بي 3 من موسم 2018 يتسابق لصالح فريق أردين حينها برقم 19 الذي كان غائبًا عن قائمة المشاركين في بقيّة الموسم على إثر وفاته.

كما اختارت الفورمولا 2 عدم استخدام ذلك الرقم في موسم 2020، في ظلّ غياب الرقمَين 18 و19 عن الشبكة.

وقبيل عودة الفورمولا 2 إلى سبا نهاية هذا الأسبوع، أكّدت السلسلة رسميًا سحب الرقم 19 بشكلٍ دائم من البطولة تخليدًا لذكراه.

وقال بيانٌ من البطولة: "بعد قرابة عامٍ من الوفاة المأساويّة لأنطوان هوبير في سبا، تؤكّد الفورمولا 2 رسميًا أنّ الرقم 19 لن يُستخدم بعد الآن في البطولة".

وأضاف: "سيبقى رقم 19 خالدًا لأنطوان الفرنسيّ الراحل الذي سيتواصل بزوغ نجمه في البادوك معنا".

كما أكّدت البطولة أنّها ستقف دقيقة صمت تخليدًا لذكرى هوبير قبيل السباق الرئيسيّ يوم السبت.

بدورها ستقف بطولة العالم للفورمولا واحد دقيقة صمت على شبكة الانطلاق قبل سباق جائزة بلجيكا الكبرى.

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