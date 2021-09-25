كان من المتوقع هطول أمطار غزيرة اليوم السبت على الحلبة في سوتشي، حيث تم إدخال تعديلات على مواعيد سباق الفورمولا 3 حيث أقيم يوم الجمعة بسبب ذلك.

وكانت تلك خطوة ذكية بالفعل، خاصة مع الأمطار والعواصف الرعدية التي حصلت طوال الفترة الليلية وصباح اليوم السبت ما أدى إلى تأجيل فتح خط الحظائر بسبب الظروف الجوية الصعبة.

وتركت الأمطار الكثير من المياه الراكدة على الحلبة ما يعني احتمال تشكل بقع كبيرة من المياه على المسار.

وتم تأجيل فتح خط الحظائر لمدة عشرين دقيقة، قبل أن يتم تأجيل السباق.

حيث أصدرت البطولة بياناً جاء فيه: "بسبب الظروف الجوية الصعبة، تم تأجيل السباق القصير الأول".

وتابع البيان: "سيتم نشر المزيد من التفاصيل حال ورودها".

وخرجت سيارة الأمان على المسار لمدة خمس دقائق قبل أن يتم إعلان التأجيل من قبل إدارة السباق.

ومن غير الواضح بعد إن كان سيتم تأجيل السباق لوقت لاحق من عطلة نهاية الأسبوع.

يشار أن دان تيكتوم كان بصدد الانطلاقة من قطب الانطلاق الأول إلى جانب يوري فيبز وذلك بعد عكس ترتيب المراكز العشرة الأولى من تصفيات الجمعة.

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