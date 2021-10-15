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البحرين والسعودية تفتتحان موسم الفورمولا 2 الضخم في 2022

أعلنت الفورمولا 2 عن روزنامتها لموسم 2022، والتي ستتألف من 14 جولة تُقام كسباقات داعمة لبطولة العالم للفورمولا واحد. فيما ستزور البطولة المملكة العربية السعودية للمرة الأولى ضمن جولتها الثانية للموسم.

البحرين والسعودية تفتتحان موسم الفورمولا 2 الضخم في 2022

ستتألف كل جولة من سباقين، مايعني أنه سيكون هنالك ما مجموعه 28 سباقًا للفورمولا 2 في 2022، ما يجعلها الروزنامة الأكبر منذ انطلاق البطولة في 2017.

هذا وسينطلق الموسم من جديد من حلبة البحرين الدولية في 18-20 مارس/أذار، على أن تُقام الجولة الثانية كذلك في الشرق الأوسط بعد أسبوع من جدة في المملكة العربية السعودية في 25-27 مارس/أذار.

بعد ذلك سيُستأنف الموسم من أوروبا على حلبة إيمولا في إيطاليا في 22-24 أبريل/نيسان، قبل أن يتوجه قطار البطولة إلى برشلونة بعد شهر في 20-22 مايو/أيار ضمن جولة مزدوجة ستضمّ موناكو في 27-29 من ذات الشهر.

ويشهد شهر يونيو/حزيران إقامة جولة واحدة في باكو، أذربيجان في الفترة بين اليومين العاشر والـ 12، بينما سيكون الشهر التالي مزدحمًا مع ثلاث جولات تبدأ في سيلفرستون في 1-3 يوليو/تموز ومن ثمّ سبيلبرغ في النمسا في الفترة بين 8 و10، على أن تُقام الجولة التاسعة من الموسم على حلبة هانغارورينغ المجرية في 29-31 يوليو/تموز.

فيما ستكون هنالك جولة ثلاثية بعد العطلة الصيفية، والتي ستنطلق في سبا-فرانكورشان يليها زاندفورت ومن ثم مونزا.

قبل أن يُختتم الموسم بجولتين في سوتشي الروسية في 23-25 سبتمبر/أيلول وياس مارينا الإماراتية في أبوظبي في 18-20 نوفمبر/تشرين الثاني.

مسودّة روزنامة 2022:

الموعد

 الجائزة الكبرى الحلبة
20 مارس البحرين Bahrain الصخير
27 مارس المملكة العربية السعوديّة Saudi Arabia جدة
24 أبريل إيميليا رومانيا Italy إيمولا *
22 مايو إسبانيا Spain برشلونة *
29 مايو موناكو Monaco مونتي كارلو
12 يونيو أذربيدجان Azerbaijan باكو
3 يوليو بريطانيا United Kingdom سيلفرستون
10 يوليو النمسا Austria سبيلبرغ
31 يوليو المجر Hungary بودابست
28 أغسطس بلجيكا Belgium سبا-فرانكورشان
4 سبتمبر هولندا Netherlands زاندفورت
11 سبتمبر إيطاليا Italy مونزا
25 سبتمبر روسيا Russian Federation سوتشي
20 نوفمبر أبوظبي  United Arab Emirates مرسى ياس

*بانتظار الاتّفاقات التعاقديّة

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