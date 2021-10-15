البحرين والسعودية تفتتحان موسم الفورمولا 2 الضخم في 2022
أعلنت الفورمولا 2 عن روزنامتها لموسم 2022، والتي ستتألف من 14 جولة تُقام كسباقات داعمة لبطولة العالم للفورمولا واحد. فيما ستزور البطولة المملكة العربية السعودية للمرة الأولى ضمن جولتها الثانية للموسم.
ستتألف كل جولة من سباقين، مايعني أنه سيكون هنالك ما مجموعه 28 سباقًا للفورمولا 2 في 2022، ما يجعلها الروزنامة الأكبر منذ انطلاق البطولة في 2017.
هذا وسينطلق الموسم من جديد من حلبة البحرين الدولية في 18-20 مارس/أذار، على أن تُقام الجولة الثانية كذلك في الشرق الأوسط بعد أسبوع من جدة في المملكة العربية السعودية في 25-27 مارس/أذار.
بعد ذلك سيُستأنف الموسم من أوروبا على حلبة إيمولا في إيطاليا في 22-24 أبريل/نيسان، قبل أن يتوجه قطار البطولة إلى برشلونة بعد شهر في 20-22 مايو/أيار ضمن جولة مزدوجة ستضمّ موناكو في 27-29 من ذات الشهر.
ويشهد شهر يونيو/حزيران إقامة جولة واحدة في باكو، أذربيجان في الفترة بين اليومين العاشر والـ 12، بينما سيكون الشهر التالي مزدحمًا مع ثلاث جولات تبدأ في سيلفرستون في 1-3 يوليو/تموز ومن ثمّ سبيلبرغ في النمسا في الفترة بين 8 و10، على أن تُقام الجولة التاسعة من الموسم على حلبة هانغارورينغ المجرية في 29-31 يوليو/تموز.
فيما ستكون هنالك جولة ثلاثية بعد العطلة الصيفية، والتي ستنطلق في سبا-فرانكورشان يليها زاندفورت ومن ثم مونزا.
قبل أن يُختتم الموسم بجولتين في سوتشي الروسية في 23-25 سبتمبر/أيلول وياس مارينا الإماراتية في أبوظبي في 18-20 نوفمبر/تشرين الثاني.
مسودّة روزنامة 2022:
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الموعد
|الجائزة الكبرى
|الحلبة
|20 مارس
|البحرين
|الصخير
|27 مارس
|المملكة العربية السعوديّة
|جدة
|24 أبريل
|إيميليا رومانيا
|إيمولا *
|22 مايو
|إسبانيا
|برشلونة *
|29 مايو
|موناكو
|مونتي كارلو
|12 يونيو
|أذربيدجان
|باكو
|3 يوليو
|بريطانيا
|سيلفرستون
|10 يوليو
|النمسا
|سبيلبرغ
|31 يوليو
|المجر
|بودابست
|28 أغسطس
|بلجيكا
|سبا-فرانكورشان
|4 سبتمبر
|هولندا
|زاندفورت
|11 سبتمبر
|إيطاليا
|مونزا
|25 سبتمبر
|روسيا
|سوتشي
|20 نوفمبر
|أبوظبي
|مرسى ياس
*بانتظار الاتّفاقات التعاقديّة