البحرين والسعودية تفتتحان موسم الفورمولا 2 الضخم في 2022

ستتألف كل جولة من سباقين، مايعني أنه سيكون هنالك ما مجموعه 28 سباقًا للفورمولا 2 في 2022، ما يجعلها الروزنامة الأكبر منذ انطلاق البطولة في 2017.

هذا وسينطلق الموسم من جديد من حلبة البحرين الدولية في 18-20 مارس/أذار، على أن تُقام الجولة الثانية كذلك في الشرق الأوسط بعد أسبوع من جدة في المملكة العربية السعودية في 25-27 مارس/أذار.

بعد ذلك سيُستأنف الموسم من أوروبا على حلبة إيمولا في إيطاليا في 22-24 أبريل/نيسان، قبل أن يتوجه قطار البطولة إلى برشلونة بعد شهر في 20-22 مايو/أيار ضمن جولة مزدوجة ستضمّ موناكو في 27-29 من ذات الشهر.

ويشهد شهر يونيو/حزيران إقامة جولة واحدة في باكو، أذربيجان في الفترة بين اليومين العاشر والـ 12، بينما سيكون الشهر التالي مزدحمًا مع ثلاث جولات تبدأ في سيلفرستون في 1-3 يوليو/تموز ومن ثمّ سبيلبرغ في النمسا في الفترة بين 8 و10، على أن تُقام الجولة التاسعة من الموسم على حلبة هانغارورينغ المجرية في 29-31 يوليو/تموز.

فيما ستكون هنالك جولة ثلاثية بعد العطلة الصيفية، والتي ستنطلق في سبا-فرانكورشان يليها زاندفورت ومن ثم مونزا.

قبل أن يُختتم الموسم بجولتين في سوتشي الروسية في 23-25 سبتمبر/أيلول وياس مارينا الإماراتية في أبوظبي في 18-20 نوفمبر/تشرين الثاني.

مسودّة روزنامة 2022:

الموعد الجائزة الكبرى الحلبة 20 مارس البحرين الصخير 27 مارس المملكة العربية السعوديّة جدة 24 أبريل إيميليا رومانيا إيمولا * 22 مايو إسبانيا برشلونة * 29 مايو موناكو مونتي كارلو 12 يونيو أذربيدجان باكو 3 يوليو بريطانيا سيلفرستون 10 يوليو النمسا سبيلبرغ 31 يوليو المجر بودابست 28 أغسطس بلجيكا سبا-فرانكورشان 4 سبتمبر هولندا زاندفورت 11 سبتمبر إيطاليا مونزا 25 سبتمبر روسيا سوتشي 20 نوفمبر أبوظبي مرسى ياس *بانتظار الاتّفاقات التعاقديّة