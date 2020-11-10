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فورمولا 2 / أخبار عاجلة

الإعلان عن روزنامتَي الفورمولا 2 و3 للموسم المقبل مع حلبات جديدة

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الإعلان عن روزنامتَي الفورمولا 2 و3 للموسم المقبل مع حلبات جديدة

ستزور بطولتا الفورمولا 2 و3 حلبات جديدة في موسم 2021، بعد الكشف الرسمي عن الروزنامة الأولية لكل منهما.

بعد التأكيد الرسميّ الأسبوع الماضي بأن الفورمولا 2 و3 لن تتشاركا نفس الجولات في 2021 ضمن سعي لخفض النفقات، تم الإعلان عن روزنامتي البطولتين بعد الكشف عن روزنامة الفورمولا واحد.

وسينطلق موسم الفورمولا 2 من البحرين يوم 26 مارس/آذار المقبل، قبل التوجه إلى موناكو كسلسلة رديفة لسباق الفورمولا واحد نهاية مايو/أيار، ومن ثم إلى باكو بعد أسبوعين.

الجولة الرابعة ستكون في سيلفرستون قبل العطلة الصيفية، ومن ثم إلى السباق التالي في مونزا. أما سوتشي فستكون الجولة السادسة شهر سبتمبر/أيلول.

جولة المملكة العربية السعودية الجديدة ستقام في جدة الشهر التالي، قبل الجولة الختامية في أبوظبي 5 ديسمبر/كانون الأول. وستتألف كل جولة من ثلاثة سباقات.

أما الفورمولا 3 فستنطلق من برشلونة 7 مايو، قبل جولات فرنسا، النمسا، المجر وبلجيكا.

وستتواجد كذلك ضمن جولة هولندا في الفورمولا واحد كسباق داعم على حلبة زاندفورت في سبتمبر، من ثم ستنتقل إلى الجولة الختامية على حلبة الأمريكيتين في أوستن يوم 24 أكتوبر/تشرين الأول.

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