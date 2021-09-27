إقامة جولات الفورمولا 2 و3 في عطلة نهاية أسبوع واحدة بدءاً من 2022

ستقام مجريات البطولتين إلى جانب بعضهما البعض خلال أغلب السباقات، كما كان الحال قبل 2021.

بدءاً من العام المقبل، ستتضمن كل جولة من البطولتين، حصة تجارب حرة واحدة، حصة تصفيات واحدة وسباقَين اثنين.

وستحدد تصفيات الجمعة ترتيب انطلاق سباق الأحد، بينما سيتم تحديد ترتيب انطلاق سباق السبت عبر عكس ترتيب المراكز العشرة الأولى للفورمولا 2 والمراكز الـ 12 الأولى للفورمولا 3.

وتم فصل البطولتين هذا الموسم ضمن السعي لتوفير النفقات على الفرق، لكن تم انتقاد ذلك نظراً للفوارق الكبيرة بين السباقات والحيرة الناتجة عن ذلك بين المتابعين.

حيث قال ستيفانو دومينيكالي المدير التنفيذي للفورمولا واحد: "يسرنا الإعلان عن التغييرات في صيغة الفورمولا 2 والفورمولا 3 للموسم المقبل".

وأكمل: "شهد موسم 2021 عرضاً رائعاً للكثير من المواهب الصاعدة في كلتا البطولتين. نود ضمان تقديم أقصى تجربة ممتعة للجمهور والمتابعين خلال أسبوع السباق في كلتا البطولتين".

من جهته، قال برونو مايكل المدير التنفيذي لبطولتي الفورمولا 3 والفورمولا 2: "في 2021، قمنا بتقديم صيغة جديدة للبطولتين، وذلك من أجل خفض النفقات. لكن نتفهم أن هذا تسبب بفراغات كبيرة بين السباقات وهذا ليس مثالياً للفرق أو السائقين أو حتى المتابعين".

وأردف: "في الوقت نفسه، هناك رغبة كبيرة من قبل مالكي الأسهم التجارية بتواجد منافسات البطولات الثلاث: الفورمولا واحد والفورمولا 3 و2 ضمن عطلة نهاية أسبوع واحدة".

وتابع: "بالتعاون مع ’فيا’، قررنا تغيير الصيغة وفقاً لذلك".

أما مايكل ماسي المدير الرياضي لسباقات المقعد الأحادي لدى "فيا"، فقال: "درسنا بدقة تأثير التغييرات في صيغة السباقات لموسم 2021، وبينما كانت هناك فوائد ملموسة، لكن وجهة النظر العامة المشتركة تمحورت حول السعي لإقامة السباقات ضمن عطلة نهاية أسبوع واحدة".

واختتم: "لقد تعلمنا الكثير من هذا الموسم، وسنقوم بتطبيق كل هذه الخبرة في الموسم المقبل".