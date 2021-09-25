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إقامة السباق القصير للفورمولا 2 وإلغاء سباق السبت للفورمولا 3

اتخذت الفورمولا 2 و3 قرارات صعبة في سوتشي، وذلك بسبب الظروف الجوية السيئة، حيث لم تتم الموافقة إلا على سباق فورمولا 2 واحد، وإلغاء سباق الفورمولا 3 القصير.

إقامة السباق القصير للفورمولا 2 وإلغاء سباق السبت للفورمولا 3

دفعت الظروف الجوية القاسية على حلبة سوتشي، المنظمين لإجراء تعديلات كبيرة على جداول المواعيد.

وضربت عاصفة رعدية الحلبة خلال الليل، وبعد تأجيل مبدئي، تم تأجيل السباق القصير للفورمولا 2.

وجاء القرار بعد إلغاء التجارب الحرة الثالثة للفورمولا واحد، حيث يعمل المنظمون معاً على جدول مواعد تضمن إمكانية إقامة تصفيات الفورمولا واحد وتمنحها الأولوية.

وبعد تأخير مطول بانتظار تحسن الظروف الجوية، تم إكمال جدول زمني أولي يضمن إقامة سباق الفورمولا 2 الأول لكن بعد دفعه إلى الساعة 16:45 بالتوقيت المحلي، وذلك بعد تصفيات الفورمولا واحد.

أما سباق الفورمولا 3 الثاني، الذي كا من المقرر أن يبدأ الساعة 13:40 بالتوقيت المحلي، وسباق الفورمولا 2 الثاني الذي كان مقرراً للساعة 16:40، قد تم إلغاؤهما.

سباق الفورمولا 3 ليوم الأحد وسباق الفورمولا 2 الرئيسي، سيقامان يوم السبت وفق المقرر الساعة 9:55 و11:20 بالتوقيت المحلي.

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وشرح الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" هذا الموقف، مشيراً لضرورة الحاجة إلى السماح للطواقم الطبية بالتواجد بالشكل الكافي قبل إطلاق فعاليات السباق.

حيث جاء في البيان: "تم نشر جدول مواعيد معدل حيث ستكون الحصة التالية هي تصفيات الفورمولا واحد ضمن الموعد السابق".

وتابع: "بينما تتحسن الظروف على المسار، لكن ما زالت هناك عوائق فيما يتعلق بالحركة ضمن المطار وشبكة الطرقات".

وأكمل: "لهذا لن تكون هناك أية فعاليات على الحلبة من الآن وحتى تصفيات الفورمولا واحد، حيث من المتوقع حينها أن يعاد فتح المطر كي تتمكن الحوامة الطبية من العودة لتكون جاهزة خلال الحصة".

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