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فورمولا 2 / أخبار

آرمسترونغ الأسرع خلال التجارب الصباحية الأخيرة للفورمولا 2 في البحرين

تصدر ماركوس آرمسترونغ أسرع الأزمنة خلال التجارب الصباحية الشتوية قبل موسم الفورمولا 2 في البحرين.

آرمسترونغ الأسرع خلال التجارب الصباحية الأخيرة للفورمولا 2 في البحرين

تصدر سائق دامس أسرع الأزمنة مباشرة قبل انتصاف الحصة مع دقيقة و42.173 ثانية، متجاوزاً أسرع أزمنة النيوزيلندي ليام لاوسون سائق هايتيك، على حلبة الصخير.

ركز الفرق والسائقون على محاكاة التصفيات خلال الفترة الصباحية، بالرغم من أن أفضل أزمنة آرمسترونغ كان أبطأ بأربعة أعشار الثانية من أفضل أزمنة كريستيان لاندغارد، الذي ما زال صاحب الزمن الأسرع حتى الآن في التجارب الشتوية.

وأنهى لاوسون الحصة بفارق 0.045 ثانية فقط خلف آرمسترونغ، وأمام يوري فيبز زميله في هايتيك.

المركز الرابع حققه غوانيو زو (يوني فيرتوزي) متقدماً على ليريم زينيلدي سائق "أم.بي موتورسبورت"، وكذلك روبرت شفارتزمان الذي أكمل ترتيب السائقين الستة الأوائل.

رالف بوشونغ وضع فريقه كامبوس بالمركز السابع، بينما أكمل ريتشارد فيرشور (أم.بي موتورسبورت) وأوسكار بياستري (بريما ريسينغ) ترتيب المراكز العشرة الأولى.

يشار إلى أنّ دان تيكتوم اكتفى بالمركز 20 بينما أنهى لاندغارد الحصة بالمركز 14.

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