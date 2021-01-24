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فورمولا 4 الإماراتية / الجولة الثانية / تقرير السباق

فورمولا 4 الإماراتية: ديلانو فانت هوف يوسع فارق الصدارة وحمدة القبيسي تفوز على أرض الوطن

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فورمولا 4 الإماراتية: ديلانو فانت هوف يوسع فارق الصدارة وحمدة القبيسي تفوز على أرض الوطن

وسع الهولندي ديلانو فانت هوف فارق صدارته ضمن الترتيب العام أمام أقرب ملاحقيه، الإيطالي إنزو ترولي ضمن آخر جولات الفورمولا 4 الإماراتية، مع عودة البطولة إلى ياس مارينا في أبوظبي للجولة الثانية.

وصل فانت هوف إلى الجولة الثانية مع فوزين باسمه، وأضاف إلى جعبته فوزين آخرين في السباقين الثاني والثالث خلال هذه الجولة، ويعتبر حتى الآن السائق الأكثر نجاحاً لهذا الموسم، والمرشح الرئيسي لحسم اللقب.

وأحرز إنزو ترولي القادم من إيطاليا - الفائز في السباق الافتتاحي للموسم في دبي - الفوز بالسباق الأول في أبوظبي. بينما نجحت حمدة القبيسي سائقة فريق بريما بتحقيق الفوز على أرض الموطن والرابع لها في مسيرتها المهنية لتحتفظ بمركزها الثالث ضمن الترتيب العام.

وشارك 13 سائقاً وسائقة من 11 بلداً في الجولة الثانية، تسعةٌ منهم يشاركون كناشئين في سلاسل المقعد الأحادي.

التصفيات

أقيمت حصتان للتصفيات صباح يوم الجمعة. وسجل فانت هوف الزمن الأسرع مع دقيقتين و11.741 ثانية، وثاني أسرع الأزمنة مع دقيقتين و12.077 ثانية خلال القسم  الأول، بالتالي أحرز قطب الانطلاق الأول لأول سباقين، كما سجل كذلك الزمن الأسرع في القسم الثاني مع دقيقتين و11.337 ثانية ليحرز قطب الانطلاق الأول للسباق الثالث.

السباق الأول

انطلق السباق الأول مع فانت هوف أولاً أمام ترولي، لكن الإيطالي نجح باقتناص الصدارة في المنعطف الأول. وفي المركز الثالث كان سعود السعود ضمن معركة مع جونز ريد تسببت بخروجهما من السباق، بينما تأثر كذلك إنزو تشيونتي بالحادثة.

مع مواصلة عشرة سائقين فقط مع إعادة انطلاقة السباق، بقي ترتيب المراكز الثلاثة الأولى على حاله حتى خط النهاية مع ترولي أولاً أمام فانت هوف وبيبي مارتي زميل هوف، الذي قدم أداءً ممتازاً بعد جولة أولى كارثية الأسبوع الماضي.

السباق الثاني

في السباق الثاني، تصدر فانت هوف من البداية حتى العلم المرقط، بينما عانى زميله جايمي داي الذي انطلق من المركز الثاني ليتراجع حتى السادس بنهاية اللفة الأولى. ومع انتهاء المعارك، كان المركز الأول من نصيب هوف، أمام ترولي وحمدة القبيسي التي شقت طريقها إلى منصة التتويج بعد تراجعها عدة مراكز في اللفات الأولى. 

السباق الثالث

نجح جميع السائقين الـ 13 بالانطلاق في السباق الثالث، بينما كان فانت هوف وداي في الصف الأول. وحافظ صاحب قطب الانطلاق الأول على الصدارة في المنعطف الأول ولم يكن ترولي بعيداً خلفه في المركز الثاني، قبل أن يتقدم نيكيتا بيدرين إلى المركز الثالث ويحافظ عليه حتى نهاية السباق. وواصل ترولي الضغط على المتصدر، لكن ذلك لم يكن كافياً لإيقاف الهولنديّ الذي أحرز الفوز الرابع له في 2021.

السباق الرابع

تألفت شبكة انطلاق السباق الرابع من السائقين الـ 8 الأوائل في السباق الثالث ولكن بترتيب معكوس، ما منح أوليكساندر بارتيشيف قطب الانطلاق الأول إلى جانب زميله تاسانابول إنثرافوفاسك. وضغط السائق التايلاندي نحو الصدارة في اللفة الأولى، لكن القبيسي لم تكن بعيدة كثيراً بالمركز الثاني.

وبحلول اللفة الرابعة، نجحت القبيسي بانتزاع الصدارة بعد انطلاقها من المركز الخامس. وتمسكت بالمركز الأول لتحرز فوزها الأول على أرض الموطن في الموسم، الرابع لها في مسيرتها المهنية بعد أن أحرزت ثلاثة انتصارات في الموسم السابق. المركز الثالث حققه إنثرافوفاسك خلف سمال، بينما أكمل ترولي وفانت هوف ترتيب المراكز الخمسة الأولى.

وبعد أربعة سباقات، بات فانت هوف يتصدر الترتيب العام أمام ترولي بالمركز الثاني والقبيسي بالمركز الثالث. وتتجه منافسات الجولة الثالثة في الفورمولا 4 الإماراتية إلى حلبة دبي أوتودروم الأسبوع المقبل.

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