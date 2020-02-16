فورمولا 4 الإماراتية: حمدة القبيسي أوّل فتاة عربية تحقق فوزًا رسميًا

خاض مارينانغيلي أولى مواسمه في منافسات المقعد الأحادي العام الماضي في الفورمولا 4 الإماراتية، إذ عاد على نحوٍ أقوى هذا الموسم محققًا سبع منصّات تتويج حتّى الآن في 2020.

في المقابل، باتت حمدة القبيسي صاحبة الـ 17 عامًا - والتي تحمل في جُعبتها ستّ منصّات تتويج حتّى الآن - أوّل فتاة عربية تفوز بسباق فورمولا 4 يمنح النقاط في التاريخ، إذ وعلى الرُغم من أنّه شقيقتها آمنة قد حصدت الفوز في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي كجزء من برنامج دعم الفورمولا 4 الإماراتية لجائزة أبوظبي الكبرى في الفورمولا واحد، لكنّ ذلك لم يكن ضمن المنافسات المحسوبة في البطولة.

وتعقيبًا منها على ذلك الفوز قالت حمدة: "المشهد هنا من أعلى عتبات منصّة التتويج أمر مختلف تمامًا، إنّه من المذهل أن أحصد ثلاثة أقطاب انطلاق أولى متتالية هذا العام، لكنّني الآن أملك في جُعبتي فوزًا كنت أنتظره لفترة طويلة".

وأضافت: "من الصعب للغاية ترجمة قطب الانطلاق الأوّل إلى فوز بسبب الضغط الكبير والتوتّر اللذين يُصاحبان الانطلاق من المركز الأوّل. لكن أن أحظى هنا بدعم عائلتي وأختي ويشاهدوني وأنا أحقق الفوز لهو أمر رائع".

وتابعت: "عند بدأت السباق وجّهت تركيزي على الحفاظ على الإطارات وتوسيع الفارق مع السائقين الآخرين، إذ آمُل الآن وبعد أن كنت قادرة على القيام بذلك التحوّل ومعرفة ما عليّ فعله لتحقيق الفوز أن يكون بمقدوري مواصلة ذلك".

وبالعودة إلى مجريات الجولة الثالثة من البطولة، وبدءًا من التصفيات، فقد تمكّنت حمدة من حصد قطب الانطلاق الأوّل للمرّة الثالثة هذا الموسم على متن سيارتها رقم 88، بتوقيت بلغ دقيقة و9.680 ثانية، فيما كان فرانسيسكو بيتزي من جديد ثاني أسرع السائقين، مع تواجد نيكو غوهلر في المركز الثالث ضمن حصّة تصفيات شهدت ثانية واحدة فقط تفصل بين كلّ من السائقين المتواجدين ضمن العشرة الأوائل.

السباق الأوّل

انطلقت حمدة وبيتزي من الصف الأوّل في السباق الافتتاحي بعد ظهر يوم الجمعة، لكن غوهلر كان من أخذ زمام المبادرة وتجاوز كليهما من الجهة الخارجية للمنعطف الأوّل ليحتلّ الصدارة أمام بيتزي في المركز الثاني والقبيسي في المركز الثالث.

لكنّ المشاكل طالت بيتزي في منتصف السباق، حيث عانى من أعطال في المحرّك وانسحب في مرآب فريقه، ليمنح غوهلر فوزًا مريحًا أمام القبيسي وفلوكسا، في حين حلّ مارينانغيلي بالمركز الرابع.

السباق الثاني

انطلق إريك زونيغا سائق "بي دبليو تي ميوك موتورسبورت" من المركز الأوّل في سباق شبكة الانطلاق المعكوسة صباح السبت، لكنّ مارينانغيلي تقدّم عليه إلى الصدارة بعد دراما المنعطف الأوّل بين تشوفانيس وغوهلر، ليُحقق الإيطالي الفوز أمام القبيسي، بينما اكتفى زونيغا بالمركز الثالث.

السباق الثالث

شهد السباق الثالث الذي امتدّ لـ 30 دقيقة انطلاق القبيسي وبيتزي من الصف الأوّل، على شبكة انطلاق تمّ تحديدها من خلال ثاني أسرع الأزمنة للسائقين في التصفيات. حيث قدّمت حمدة انطلاق صاروخية لتبني فارقًا أمام منافسيها، في ظلّ احتدام المنافسة في الخلف بين بيتزي، فلوكسا وغوهلر.

وقد تمكّنت القبيسي من عبور خط النهاية أوّلًا بفارق هو الأكبر طوال نهاية الأسبوع والذي بلغ 10.5 ثانية، مع إكمال فلوكسا وبيتزي مراكز منصّة التتويج.

السباق الرابع

عرفت الدراما طريقها للسباق الختامي في هذه الجولة، حيث توقّف في مناسبتين، وذلك بعد حادثة اصطدام بين تشوفانيس والسعودية ريما جوفالي، وأخرى بين زونيغا وحمدة القبيسي.

وبعد استئناف السباق كان الفوز من نصيب فريق "اكسيل موتورسبورت" الذي حقق الثنائية مع بيتزي ومارينانغيلي على الترتيب، فيما أكمل غوهلر مراكز منصّة التتويج.

وبالانتقال إلى ترتيب السائقين في البطولة بعد الجولة الثالثة، فيتربّع فرانسيسكو بيتزي على قمّة ترتيب السائقين و الناشئين، مع إغلاق نيكو غوهلر للفارق معه، لكنّه ما يزال بالخلف في المركز الثاني.

المركز الثالث يتواجد فيه مارينانغيلي، فيما تقدّمت حمدة القبيسي إلى المركز الرابع.

جديرٌ بالذكر أنّ الجولة الرابع لهذا الموسم من بطولة الفورمولا 4 الإماراتية ستعود إلى حلبة دبي أوتودروم في الفترة من 20 إلى 22 فبراير/شباط، مع إقامة الجولة الختامية كذلك في دبي بعد ذلك بأسبوعين في 5 - 7 مارس/أذار.