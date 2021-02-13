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فورمولا 4 الإماراتية / الجولة الخامسة / تقرير السباق

فورمولا 4 الإماراتية: ترولي يفوز بلقب 2021 في دبي وحمدة القبيسي في المركز الرابع

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فورمولا 4 الإماراتية: ترولي يفوز بلقب 2021 في دبي وحمدة القبيسي في المركز الرابع

نجح السائق الإيطالي إنزو ترولي في حصد لقب موسم 2021 من بطولة الفورمولا 4 الإماراتية متفوقًا على غريمه ديلانو فانت هوف في السباق الختامي للموسم على حلبة دبي أوتودروم، بينما حلّت الإماراتية حمدة القبيسي في المركز الرابع.

تواجد ترولي نجل الفائز السابق بسباق فورمولا واحد يارنو ترولي في المركز الثاني ضمن الترتيب العام طوال الموسم خلف فانت هوف، لكنّه توجّه إلى اليوم الأخير متقدمًا ببضع نقاط ليُحرز اللقب في النهاية بفارق نقطة وحيدة.

وبالتوجّه إلى الجولة الخامسة والأخيرة، كانت المنافسة على اللقب محتدمة بين ثلاثة سائقين، ترولي، فانت هوف وكيريل سمال، مع ذلك، انحصرت المنافسة بين اثنين فقط في اليوم الأخير.

وبعد فوزه بأربعة سباقات هذا الموسم، فإنّ نهاية هذا الأسبوع مثّلت تحديًا صعبًا لترولي بعد حصده منصّتي تتويج فقط وإخفاقه في الانطلاق في السباق الثاني بسبب مشاكل في نظام تعليق، لكنّه تمكن من الفوز بلقبي السائقين ولقب ناشئ البطولة، إلى جانب أنّ تلك هي المرة الأولى التي يفوز فيها فريقه "كرام دورانغو" بلقب منذ بطولة "فورمولا أبارث" في 2013.

وتعقيبًا على ذلك الموسم، قال كريغ ثومبسون المدير التقني ومروّج البطولة: "تهانينا لإنزو ترولي على فوزه باللقب، لقد كان موسمًا مذهلًا في الفورمولا 4 الإماراتية والأكثر تنافسية بكل تأكيد بين مواسم البطولة الخمسة. لا يُمكننا توجيه الشكر الكافي للجميع، كما نتطلّع إلى الموسم السادي والمزيد من التطوّر والنموّ العام المُقبل".

وبالعودة إلى مجريات هذه الجولة، فقط تصدّر فلاد لومكو حصة التصفيات الأولى، حيث كان أوّل سائق بخلاف فانت هوف يحصد قطب الانطلاق الأوّل هذا الموسم، بينما تأهّل الأخير في المركز الثاني، لكنّه عاد لحصد مركز الانطلاق الأوّل للسباقين الثاني والثالث ليكون المتأهّل الأفضل في تاريخ الفورمولا 4 الإماراتية الحديث.

ملخّص السباقات

شهد السباق الأوّل تواجد لومكو في الصدارة مبدئيًا، لكنّه دخل في احتكاك مع سيارة بريما التي تقودها حمدة القبيسي قبل أن يتراجع في الترتيب، وقد خلُص التحقيق في تلك الحادثة إلى أنّ سائقًا لم يخطئ، لتسجّل القبيسي الفوز أمام ترولي وسمال، بينما اكتفى لومكو بالمركز السادس أمام فانت هوف الذي حل ثامنًا.

ابتسم الحظ لفانت هوف في السباق الثاني، حيث لم يكن غريمه ترولي قادرًا على بدء السباق بسبب مشاكل في نظام التعليق، لكنّ الهولندي سرعان ما تلقى عقوبة خمس ثوان لانطلاقته المبكرة، ورغم ضغطته للحفاظ على أفضلية 8 ثوان في منتصف السباق، إلّا أن سيارة الأمان قضت على آماله عند دخولها قبل دقيقتين من النهاية، ليتراجع إلى المركز السابع. بينما ورث لومكو الفوز بتواجده ثانيًا أمام سمال.

سباق السبت الصباحي شهد انطلاق فانت هوف ولومكو من الصف الأوّل، حيث جمعتهما معركة حامية طيلة السباق، مع ذلك، كانت الغلبة من نصيب الروسي الذي فاز بفارق 0.308 ثانية. المركز الثالث ذهب إلى القبيسي أمام ترولي الذي خسر من جديد نقاطًا ثمينة لصالح غريمه.

معركة حسم اللقب الأخيرة شكّلت السباق الرابع ذا شبكة الانطلاق المعكوسة، حيث انطلق أوليكساندر بارتيشيف من المركز الأوّل بينما انطللق ترولي من المركز الخامس وفانت هوف من السابع، قبل أن تعُم الفوضى بدخول سيارة الأمان، وإثر استئناف السباق احتكّ فانت هوف مع سيارة القبيسي لتزلق الأخيرة ويخرج الأوّل عن المسار، ما منح ترولي الفرصة لتجاوز كليهما إلى المركز الثالث، بينما أنهى فانت هوف السباق رابعًا، ما لم يكن كافيًا للتغلب على غريمه في معركة اللقب، بينما فاز سمال بالسباق أمام جوناس رييد.

وبذلك فاز ترولي باللقب برصيد 319 نقطة أمام فانت هوف مع 318 نقطة، وسمال مع 289 نقطة، في حين حلّت القبيسي رابعة برصيد 221 نقطة.

فورمولا 4 الإماراتية: القبيسي تفوز من جديد واشتعال المنافسة على اللقب قبل الجولة الأخيرة

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