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فورمولا 4 الإماراتية: الكشف عن روزنامة الموسم الخامس الذي سينطلق في يناير 2021

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فورمولا 4 الإماراتية: الكشف عن روزنامة الموسم الخامس الذي سينطلق في يناير 2021

سينطلق الموسم الخامس من بطولة الفورمولا 4 الإماراتية المدعومة من "أبارث" في العام المُقبل، مع روزنامة من خمس جولات تبدأ منتصف شهر يناير/كانون الثاني من العام 2021 بالتزامن مع سباق دبي 24 ساعة.

ستكون بطولة الفورمولا 4 الإماراتية - والتي تحظى بمشاركة أكثر من 60 سائقًا من 30 دولة يتنافسون فيما بينهم منذ انطلاقة الفئة في 2016 - السلسلة الداعمة لسباق التحمّل الشهير في دبي، وتنطلق أولى جولاتها في 13 يناير/كانون الثاني 2021.

وتستمر منافسات البطولة على مدار شهرين تشهد فيهم بعد ذلك أربع جولات إضافية منقسمة بين حلبتَي دبي وياس مارينا في أبوظبي قبل إنهاء الموسم في أول نهاية أسبوع من شهر مارس/أذار 2021.

وبينما ما تزال الفورمولا 4 الإماراتية ضمن محادثات مع إدارة حلبة ياس مارينا وحاملي الأسهم من أجل ظهور آخر للسلسلة كسباق داعم للجولة الختامية للفورمولا واحد في جائزة أبوظبي الكبرى في ديسمبر/كانون الأوّل، لكنّ كريغ ثومبسون المدير التقني للبطولة يعتقد بأنّ التحديات العالمية الحالية المرتبطة بتفشّي جائحة كورونا قد لا تجعل ذلك ممكنًا.

حيث قال: "مثل العديد من الرياضات الأخرى، والكثير من الفئات ضمن رياضة السيارات، فقد تمحور هذا العام حول الحفاظ على سلامة الجميع وجعل البطولة مرنة قدر الإمكان من أجل دعم أعضاء السلسلة في كل الجوانب التي باستطاعتنا. حيث عملنا مع كل الجهات المعنية من أجل ضمان أن تكون لدينا بروتوكولات الصحة والسلامة المناسبة، إذ أنّنا سعداء بالإعلان عن روزنامة موسم 2021 وأنّ بوسعنا العودة للتسابق في الإمارات العربية المتحدة العام المُقبل".

جديرٌ بالذكر أنّه وعلى مدار مواسمهما الأربعة الماضية، واصلت بطولة الفورمولا 4 الإماراتية بناء منصتها التطويرية القوية للتسابق من أجل السائقين الشباب الذي يرغبون إطلاق مسيرتهم الاحترافية. حيث توفّر السلسلة ما يقرب من 40 ساعة من الوقت على الحلبة في كل موسم، حصص تدريبات على الانطلاقة في أيام التجارب، فرصة تجارب خاصة إضافية، ورشات تدريب إعلامي، إلى جانب حصص تعليمية مع جهات رسمية لفهم أفضل للقوانين الخاصة بالرياضة. وتلك هي كل الجوانب التي تضع السائقين اليُفعان في وضع ثابت للتطور المستقبلي صعودًا على سلم السباقات.

ومن بين السائقين الذين وفّرت بطولة الفورولا 4 الإماراتية - التي تُدار من قِبَل منظمة الإمارات لرياضة السيارات (إي ام اس أو) ويتم الترويج لها من "أيه يو اتش موتورسبورتس" - لهم منصّة انطلاق في مسيرتهم الاحترافية وشاركوا بعد ذلك في فئات أكبر في أوروبا خلال الأعوام الأخيرة: الأسترالي أوسكار بياستري والأمريكي لوغان سارجينت (شارك كلاهما في الموسم الأوّل للبطولة) واللذَين يحتلان حاليًا المركزين الأوّل والثاني في ترتيب بطولة الفورمولا 3.

بينما يتصدّر بطل الموسم الماضي فرانسيسكو بيتزي ترتيب بطولة الفورمولا 4 الإيطالية.

روزنامة موسم 2021 من بطولة الفورمولا 4 الإماراتية

  • الجولة الأولى: 13 - 15 يناير/كانون الثاني 2021، دبي أوتودرومو
  • الجولة الثانية: 21 - 23 يناير/كانون الثاني 2021، حلبة ياس مارينا
  • الجولة الثالثة: 4 - 6 فبراير/شباط 2021، حلبة ياس مارينا
  • الجولة الرابعة: 11 - 13 فبراير/شباط 2021، دبي أوتودرومو
  • الجولة الخامسة: 4 - 6 مارس/أذار 2021، دبي أوتودرومو
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