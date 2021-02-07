فورمولا 4 الإماراتية: القبيسي تفوز من جديد واشتعال المنافسة على اللقب قبل الجولة الأخيرة

بعدما استهل موسمه بحادث الشهر الماضي، استغل مارتي سرعته على النحو الأمثل عبر تحقيق الفوز بالسباق الثاني لهذه الجولة، في حين تمكّن الناشئ داي من حصد الانتصار في السباق الرابع بالرُغم من إنهائه بالمركز الثالث على المسار، حيث تمّت معاقبة كلا السائقَين أمامه لتجاوز حدود الحلبة ما منحه الفوز.

في المقابل، عجز متصدر البطولة ديلانو فانت هوف عن تحقيق الفوز بسباق ضمن هذه الجولة، حيث كانت تلك أول جولة يخرج منها الهولندي خال الوفاض هذا الموسم، لكنّه ما يزال متربعًا على ترتيب النقاط أمام إنزو ترولي وكيريل سمال، حيث أنّهم الثلاثة الوحيدون ضمن معركة اللقب خلال الجولة الختامية الأسبوع المُقبل على حلبة دبي أتوتودروم.

من جانبه، كان ترولي سائقًا آخر تمكّن من تحقيق الفوز خلال الجولة الرابعة في أبوظبي، إلى جانب الإماراتية حمدة القبيسي.

التصفيات

شهدت حصتا التجارب صباح يوم الجمعة سيطرة معتادة من فانت هوف، الذي وعلى غرار كل الجولات الماضية، تصدّر جدول الأزمنة في كلتا الحصتين، إذ سجّل أسرع زمن مع دقيقة و56.911 ثانية ودقيقة و56.609 ثانية على التوالي، ليحصد قطب الانطلاق الأوّل للسباقين الأوّل والثالث.

السباق الأوّل

شهد السباق انطلاق فانت هوف والقبيسي من الصف الأوّل، بينما تواجد المنافس على اللقب ترولي في المركز الرابع. وقد خسر الإيطالي مركزًا لصالح سمال بينما صد فانت هوف هجمات القبيسي بالتوجه إلى المنعطف الأوّل، لكنّ ترولي سرعان ما تقدم إلى المركز الثاني لينافس على الصدارة وذلك قبل أن تنسحب القبيسي بعد ذلك بلفة إثر احتكاكها بفانت هوف، ما منح ترولي الفرصة لانتزاع الصدارة من الجهة الخارجية قبل دخول سيارة الأمان.

ومع استئناف السباق، حافظ ترولي على صدارته أمام سمال، بينما عوّض فانت هوف تأخره وعاد إلى المركز الثالث الذي خسره لاحقًا مع دخول سيارة الأمان لمرة ثانية، ليحقق ترولي الفوز أمام سمال ويُكمل مارتي مراكز منصّة التتويج.

السباق الثاني

انطلق مارتي من المركز الأوّل بجوار ترولي في السباق الثاني، لكنّ الغلبة كانت من نصيب الإسباني الذي لم يفرّط في صدارته حتى النهاية ليسجّل أوّل فوز له في مسيرته في منافسات المقعد الأحادي. المركز الثاني كان من نصيب ترولي بعد دخول سيارة الأمان وإنتهاء السباق تحت الأعلام الصفراء، بينما حلّ فانت هوف ثالثًا أمام القبيسي، حيث تصارع كلاهما على المركز الثالث لمعظم السباق.

السباق الثالث

من جديد، شهد صف الانطلاق الأوّل تواجد كل من فانت هوف والقبيسي، لكن هذه المرّة نجحت أصيلة الإمارات في انتزاع الصدارة بالتوجّه إلى المنعطف الأوّل، إذ دارت بينهما معركة حامية خلال اللفة الأولى في نهاية الخط المستقيم الخلفي، حيث قطعت الإماراتية المسار للحفاظ على الصدارة. مُدركةً بأنّها ستحصل على عقوبة 5 ثوانٍ جرّاء ذلك، شقّت القبيسي طريقها بوتيرة قوية لتكتسب أفضلية كافية لتعويض العقوبة، وهو ما حدث بالفعل مع تحقيقها الفوز بفارق 10.8 ثانية، بل وكان ذلك كافيًا أيضًا لتغطية عقوبة ثانية تعرضت لها إثر تجاوزها حدود المسار، ليكون فوزها بفارق 0.8 ثانية فقط. في حين نافس فانت هوف لمعظم السباق مع ترولي وسمال، ليتفوّق الإيطالي ويسجل المركز الثاني.

السباق الرابع

تألفت شبكة انطلاق السباق الأخير لهذه الجولة من الترتيب المعكوس للثمانية الأوائل من السباق الثالث، مع ذلك، ومع العقوبات التي طُبقّت، شهد الصف الأوّل تواجد جوناس رييد أمام إنزو سيونتي. ومع توقف سيارة الأمريكي على شبكة الانطلاق واحتكاك ترولي مع مارتي على نهاية المقطع المستقيم، بدأ مسلسل الدراما، حيث تواجد رييد أمام سمال في المقدمة، قبل أن يتعرضا لعقوبات إثر خرق حدود المسار ويتراجعا في الترتيب، ما منح الفرصة لجايمي داي باقتناص الصدارة وتسجيل فوزه الأوّل في مسيرته. بينما تمّ شطب نتيجة فانت هوف إثر مشاكل تقنية.

جديرٌ بالذكر أنّه وبعد إنتهاء الجولة الرابعة، ما يزال فانت هوف في صدارة الترتيب أمام ترولي وسمال، مع تبقي جولة واحدة فقط في موسم 2021. حيث تعود الجولة الخامسة إلى حلبة دبي أوتودروم الأسبوع المُقبل (11 - 13 فبراير/شباط).