فورمولا 4 الإماراتية: الإعلان عن الروزنامة الكاملة لموسم 2021/2022

سيرحّب الموسم التنافسي المُقبل في الفورمولا 4 الإماراتية - السادس منذ إطلاق البطولة في 2016 - بالجيل الثاني من سيارات "تي-421 تاتوس" مع نظام الطوق.

وبالعودة إلى الروزنامة، وبعد إقامة جولة الكأس على حلبة ياس مارينا في 9-12 ديسمبر/كانون الأول المُقبل، ستنطلق بطولة النقاط المؤلفة من خمس جولات في 12-14 يناير/كانون الثاني من العام 2022، وذلك ضمن جولة داعمة لسباق هانكوك دبي 24 ساعة.

وستتبع تلك الجولة جولات مشتركة على حلبتي دبي أوتودروم وياس مارينا على مدار فترة 6 أسابيع قبل أن يُختتم الموسم في حلبة أبوظبي في 17-19 فبراير/شباط.

وعلى هامش الكشف عن الروزنامة الجديدة عقّب كريغ ثومبسون مروّج البطولة قائلًا: "لقد عملنا بجد كبير على مدار الأعوام الستة الماضية لجعل الفورمولا 4 الإماراتية المنصة الأكثر دعمًا وتنافسية للسائقين الشباب الذي يسعون للنجاح في مواجهة أفضل السائقين الأوروبيين".

وأضاف: "العديد من السائقين الشباب الذين استهّلوا مسيرتهم في البطولة قاموا بعمل جيّد للغاية في بطولات المقعد الأحادي الأووربية، ضمن فئات كالفورمولا 2 والفورمولا 3، ومنهم أوسكار بياستري، دايفيد شوماخر، ماتيو يانيني، لوغان سارجينت، وغيرهم الكثير ممّن انطلقت مسيرتهم من هنا مباشرة بعد الكارتينغ".

وأكمل: "من المُرضي للغاية رؤية البطولة تنمو لما هي عليه اليوم. ومع الجيل الثاني من سيارات تاتوس الذي سيطأ الحلبة للمرة الأولى في الموسم المُقبل، إلى جانب التسابق أمام فرق الفورمولا واحد، لهو أمر يجعلنا أمام موسم مثير للغاية لا نطيق الانتظار كي يبدأ".

جديرٌ بالذكر أنّ الفورمولا 4 الإماراتية قد أمّنت دعمًا متواصلًا من هانكوك للإطارات كمزوّد رسمي للبطولة في الموسم المُقبل.

روزنامة موسم 2021/2022 لبطولة الفورمولا 4 الإماراتية

جولة الكأس التمهيدية: 9-12 ديسمبر/كانون الأول - حلبة ياس مارينا (ليست رسميًا ضمن البطولة)

الجولة الأولى: 12-14 يناير/كانون الثاني، 2022 - حلبة دبي أوتودروم

الجولة الثانية: 20-22 يناير/كانون الثاني، 2022 - حلبة ياس مارينا

الجولة الثالثة: 3-5 فبراير/شباط، 2022 - حلبة دبي أوتودروم

الجولة الرابعة: 10-12 فبراير/شباط، 2022 - حلبة دبي أوتودروم

الجولة الخامسة: 17-19 فبراير/شباط، 2022 - حلبة ياس مارينا