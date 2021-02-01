فورمولا 4 الإماراتية: احتدام المنافسة على اللقب في الجولة الثالثة وفانت هوف في الصدارة

توجّه ديلانو فانت هوف إلى هذه الجول وفي رصيده أربعة انتصارات، حيث تمكّن من إضافة فوزٍ خامس بينما كان لزميله الروسي كيريل سمال نصيب الأسد بفوزين، فيما كان الفوز الأخير من نصيب الإيطالي إنزو ترولي سائق "كرام دورانغو".

وتعقيبًا على تباين المنافسة لهذه الجولة، صرّح كريغ ثومبسون الموفد التقني لبطولة الفورمولا 4 الإماراتية قائلًا: "بات من الواضح للغاية الآن هوية المتنافسين على لقب 2021، حيث أنّه من المثير للغاية مشاهدة معاركهم على الحلبة، وذلك كونهم لا يخشون من الخروج عن المسار عند المنعطف الأوّل وتلك الثقة هي التي تمنحنا سباقات مثيرة".

التصفيات

حددت حصّتا التصفيات صباح يوم الجمعة ترتيب الانطلاق في السباقات الأربعة التي تشكّل هذه الجولة، حيث كانت النتائج نسخة من الجولة الثانية التي أُقيمت في أبوظبي، إذ سجّل فانت هوف من جديد أوّل وثاني أسرع زمن مع دقيقة و38.240 ثانية ودقيقة و38.403 ثانية في التصفيات الأولى ليحصد قطب الانطلاق الأوّل للسباقين الأوّل والثاني، إلى جانب الزمن الأسرع في التصفيات الثانية (دقيقة و38.143 ثانية) لينطلق أولًا في السباق الثالث.

السباق الأوّل

شهد هذا السباق انطلاق ترولي من الصف الأوّل خلف فانت هوف، حيث حافظ الثنائي على مركزيهما حتى المنعطف الأوّل، قبل أن تشهد اللفة الأولى حادثة تصادم بين نيكيتا بيردين وحمدة القبيسي التي اضطرّت للانسحاب. ومع استئناف السباق، كان الترتيب كالتالي: فانت هوف وترولي وبيبي مارتي، لكنّ سمال القادم سريعًا من الخلف تمكن من تجاوز مارتي للمركز الثالث في المراحل الختامية من السباق ليُكمل منصّة التتويج، فيما حقق فانت هوف فوزه الخامس لهذا الموسم.

السباق الثاني

في السباق الثاني الممتد لعشرين دقيقة، حافظ فانت هوف على صدارته منطلقًا من المركز الأوّل، لكنّه خرج عن المسار في اللفة الافتتاحية ما سمح لمارتي بانتزاع الصدارة، لكن سرعان ما شهد السباق معركة رباعية على مراكز منصّة التتويج، حيث تقدم مارتي على فانت هوف، ترولي والقبيسي، قبل أن ينجح ترولي بالتقدم إلى المركز الأوّل بحلول اللفة الرابعة والذي تمكّن من الحفاظ على صدارته حتى بعد استئناف السباق إثر دخول سيارة الأمان، بينما دخل سمال كذلك في المعادلة للمنافسة على المركز الثالث في مواجهة فانت هوف، حيث تمكن من تجاوزه ليصعد منصة التتويج خلف مارتي وترولي الذي سجّل فوزه الثالث هذا الموسم.

السباق الثالث

من جديد شهد هذا السباق معركة ثنائية في البداية بين فانت هوف وترولي، لكن كلمة الحسم كانت من نصيب الأخير الذي تقدم إلى الصدارة وترك كل من فانت هوف، سمال، مارتي والقبيسي يتنافسون على بقية مراكز منصّة التتويج. وبالرُغم من تسجيلها اللفة الأسرع في السباق، لكنّ الإماراتية صاحبة الـ 18 عامًا خسرت آخر مراكز منصّة التتويج بفارق طفيف بلغ 0.176 ثانية خلف فانت هوف، في حين حصد سمال فوزه الثاني هذا الموسم أمام ترولي.

السباق الرابع

تشكّلت شبكة انطلاق السباق الأخير في نهاية الأسبوع عبر ترتيب معكوس للثمانية الأوائل من السباق الثالث، ما منح كل جوناس رييد وفرانسيسكو براسكي انطلاقة من الصف الأوّل، بينما واجهت القبيسي مشكلة في تشغيل المحرك لتتوجه إلى خط الحظائر قبل انطلاقة السباق. وبحلول نهاية اللفة الأولى تقدم فانت هوف من المركز السادس إلى الثاني، ينافس رييد على الصدارة، وخلفهما سمال المتقدم سريعًا، والذي نجح من اقتناص الصدارة في اللفة السابعة، وتحقيق الفوز أمام براسكي.

جديرٌ بالذكر أنّه وبعد ثلاث جولات من هذا الموسم، يتواجد فانت هوف في صدارة الترتيب أمام ترولي وسمال. بينما تعود البطولة في جولتها ما قبل الأخيرة إلى حلبة ياس مارينا لنهاية الأسبوع المُقبل (4 -6 فبراير/شباط).