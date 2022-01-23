فورمولا 4 الإماراتية: أنتونيللي ناشئ مرسيدس يفرض هيمنته على الجولة الافتتاحية في ياس مارينا

حقق أنتونيللي الفوز بأوّل سباقين في هذه الجولة، وعبر خط النهاية أولًا في السباق الثالث قبل أن يخسر فرصة تحقيق "الهاتريك" إثر تعرّضه لعقوبتي 5 ثوان و10 ثوان عقب السباق، حيث ورث تاسانابول إنثرابهوفاساك الفوز. بينما كان الفوز في السباق الأخير من نصيب ناشئ أكاديمية روزبرغ، تايلور برنارد.

وفاز أنتونيللي بالسباق الأول بعد معركة ثلاثية حامية بينه وبين ثنائي "أبوظبي ريسينغ" إيدين نيت وجايمس وارتن.

لكنّ السباق الثاني في نهاية الأسبوع شهد فوزًا مريحًا لأنتونيللي، حيث عبر خط النهاية أولًا بفارق 5.111 ثانية أمام نيت.

إذ ورغم تعرضه للعقوبة وانطلاقه من المركز الخامس، إلّا أنه قدّم انطلاقة رائعة ليقفز إلى المركز الثاني خلف أولي غراي سائق "هايتيك جي بي"، قبل أن ينجح بتجاوزه إلى الصدارة في اللفة الثالثة.

وقد تراجع غراي ليكتفي بالمركز الثالث خلف نيت وأمام إنثرابهوفاساك ووارتن.

هذا وشهد السباق الثالث العديد من الحوادث ودخول سيارة في أكثر من مناسبة، وقد استفاد أنتونيللي من ذلك ليعبر خط النهاية أولًا بفارق تجاوز 5.8 ثانية أمام نيت.

لكنّ ذلك تغيّر بعد تطبيق ما وصل إلى 37 عقوبة، حيث خصر أنتونيللي الفوز بالسباق الثالث ويتراجع إلى المركز الثالث.

بينما كان الفوز من نصيب إنثرابهوفاساك أمام تشارلي وورز سائق بريما، في حين تواجد نيت في المركز الرابع.

فيما اختُتمت الجولة الافتتاحية اليوم الأحد مع السباق الرابع والأخير، والذي حصل فيه تايلور برنارد ناشئ أكاديمية روزبرغ على الفوز الأول له ولفريقه "بي اتش ام ريسينغ" ضمن منافسات المقعد الأحادي.

وقد شهد السباق خلطًا في الأوراق مع شبكة الانطلاق المعكوسة التي تقدمها إيفان دومينيغز سائق "اكسل موتورسبورت".

لكن برنارد تمكن من شق طريقه من المركز الخامس ليتقدم إلى الصدارة مع نهاية اللفة الأولى، قبل أن يبتعد في الأمام دون تهديد يُذكر ويحقق الفوز بفارق 4.587 ثانية.

أنتونيللي حلّ ثانيًا ليعزز من صدارته للترتيب العام برصيد 83 نقطة، إذ تقدم في السباق الأخير أمام جايمي داي سائق "اكسل موتورسبورت" و إنثرابهوفاساك الذي يتواجد في وصافة الترتيب العام برصيد 49 نقطة بفارق نقطة وحيدة أمام نيت.