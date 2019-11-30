فورمولا 4 الإماراتية: آمنة القبيسي تفوز بالسباق الأول على حلبة مرسى ياس

أظهرت السائقة الإماراتية الشابة البالغة من العمر 19 عاماً قدرتها القوية على المنافسة وسيطرت على مجريات السباق منذ بدايته، وتصدت لمحاولات السائق الإيطالي نيكولا مارينانجيلي لتجاوزها، لتبتعد عنه وتنفرد في مقدمة السائقين محققة الفوز بالسباق الذي تبلغ مدته 25 دقيقة.

وشهد السباق تألق كلاً من آمنة القبيسي ومارينانجيلي اللذين حافظا على موقعهما في المركزين الأول والثاني منذ بداية السباق وحتى نهايته، بينما تنافس بقية السائقين على الظفر بالمركز الثالث الذي احتدمت فيه المنافسة وشهد عدة تغييرات بمراكز السائقين من بداية السباق.

وتقدم السائق الهولندي تيجمان فان دير هيلم في السباق بقوة محاولاً المنافسة منذ البداية وحافظ على موقعه في المركز الثالث في غالبية فترة السباق، إلى أن تعرضت إطارات سيارته لعطل فني في نظام التعليق في اللفة الأخيرة من السباق عند اقترابه من المنعطف الثامن، الأمر الذي سمح للسائق الاسكتلندي أليكس كونور من فريق إكسل موتورسبورت بالتقدم إلى المركز الثالث والصعود إلى منصة التتويج.

فيما تراجع السائق الأردني مناف الحجاوي إلى المركز الثامن خلال السباق بالرغم من انطلاقه من المركز السادس من على خط الانطلاق، إلا أنه عاد إلى المنافسة مرة أخرى بعدما قام ببعض التجاوزات القوية ليحتل المركز الرابع في نهاية المطاف.

واحتلت حمدة القبيسي شقيقة المتصدرة آمنة وزميلتها في فريق أبوظبي ريسينغ المركز الخامس، بينما ذهب المركز السادس للسائق نيكو غويلر.

وجاء البرتغالي رودريجو الميدا في المركز السابع، بينما تقدمت السائقة لوجان هانا من فرق دريم دريم من المراكز الاخيرة لخط الانطلاق لتحتل المركز الثامن في نهاية السباق، وقد احتل مهربود شميلي المركز التاسع في حين احتل النمساوي كونستانتين ريش المركز العاشر، وقد تم منح فان دير هيلم المركز الحادي عشر على الرغم من الحادث الذي تعرض له في المرحلة الأخيرة من السباق، بعدما تأخرت السائقة السعودية ريما الجفالي بلفة كاملة عن بقية السائقين وانسحب إيفان بيكلين من السباق.

وتتطلع آمنة القبيسي إلى الاستمرار بنفس الوتيرة من الأداء العالي ومتابعة انتصاراتها بتحقيق الفوز بالسباق الثاني لبطولة فورمولا 4 الإماراتية الذي سيجري غداً الأحد في حلبة مرسى ياس.

وقد عبّر خالد القبيسي - والد آمنة وحمدة - عن مشاعره بعد هذا الانتصار قائلاً: "تملؤني مشاعر الفخر والاعتزاز بما حققته آمنة وحمدة اليوم، فقد رفعتا علم الإمارات في هذا المحفل العالمي، لتتوجا بهذا الإنجاز جميع الجهود المبذولة في سبيل وصولهما إلى هذه اللحظة الهامة في رياضة سباقات السيارات في الإمارات".

وأضاف قائلاُ:"أتوجه بجزيل الشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على الدعم الكبير الذي يقدمه لرياضة سباق السيارات والمواهب الشابة في دولة الإمارات".