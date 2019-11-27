المواهب الواعدة: نجوم المستقبل من بطولتي فورمولا 2 وفورمولا 4 الإمارات

وتعتبر هاتان البطولتان خطوتين هامتين على سلم رياضة سباقات السيارات ومحطتين رئيسيتين في رحلة السائقين الباحثين عن مقعد في عالم الفورمولا1.

وتشهد البطولتان منافسة محتدمة وحضورًا قويًا لمجموعة من السائقين الناشئين من أصحاب المواهب الواعدة، الذين أثبتوا حضورهم خلال مراحل البطولة السابقة ومشاركاتهم القوية في السباقات.

فورمولا 4 الإمارات

تعد بطولة فورمولا 4 الإمارات، بالنسبة لغالبية السائقين الناشئين، أول بطولة للسيارات أحادية المقاعد بعد مرحلة سباقات الكارتينغ، وتقام فعاليات البطولة في الإمارات دوريًا كل عام منذ انطلاقها للمرة الأولى في عام 2016.

وتشهد البطولة في أحدث مواسمها مشاركة 10 سائقين من ضمنهم 3 سائقين ينتمون لدولة الإمارات هم مناف حجاوي وكل من الأختين آمنة وحمدة القبيسي.

وللمرة الأولى منذ انطلاق بطولة فورمولا 4 الإمارات تشارك فيها أربع سائقات، من ضمنهن السائقة السعودية ريما الجفالي، التي كانت مشاركتها الأولى في عالم سباقات السيارات ضمن بطولة تي آر دي 86 العام الماضي، لتشارك بعدها في بطولة فورمولا 4 بريطانيا وتحل فيها بالمركز 13.

ويعد السائق أليكس كونور من السائقين الناشئين الذين ينتظرهم مستقبل واعد بعد مشاركته الناجحة في بطولة فورمولا 4 البريطانية، ويعد من الأسماء الواجب تتبعها بعد أن حل في المركز التاسع في الترتيب الكلي للبطولة وصعد إلى منصة التتويج في سباق البطولة الأخير.

ويفرض النجم الهولندي الشاب تيمن فان دير هيلم تحديًا كبيرًا على منافسيه في البطولة، فقد صعد إلى منصة التتويج ثمان مرات في موسمه الأول ضمن بطولة فورمولا 4 الإسبانية ليحل في المركز الرابع في الترتيب النهائي للبطولة مع ختام موسمها.

فورمولا 2

تعد بطولة فورمولا 2 الخطوة الأخيرة قبل بطولة الفورمولا واحد، وتشهد بطولة فورمولا 2 في أحدث مواسمها سباقات حماسية تتفوق في إثارتها على العديد من بطولات عالم السيارات، وحضورًا قويًا للأسماء اللامعة.

وبدأ نيك دي فريز، البطل المتوج بلقب البطولة لموسم 2019، المرحلة التالية لمسيرته الرياضية في عالم رياضة السيارات، وكان ذلك ضمن بطولة فورمولا إي الأسبوع الماضي مع فريق مرسيدس، إلا أن الهولندي الشاب يسعى لاختتام موسمه بإنجاز إضافي على حلبة مرسى ياس يضيفه إلى جعبته.

ولكن قد يكون نيكولاس لاتيفي السائق الأقرب إلى دخول بطولة العالم للفورمولا1، مع مقعد فريق ويليامز الذي يبدو شبه مؤكد لموسم 2020، ويسعى السائق الكندي لضمان المركز الثاني في بطولة فورمولا 2 لهذا الموسم.

ويعد السائق لوكا غيوتو، أحد السائقين المخضرمين في بطولة فورمولا 2، ويتخلف عن لطيفي بعشر نقاط قبل المرحلة الأخيرة من البطولة، ويرغب بمواصلة سلسلة النجاحات التي حققها مؤخرًا والتي تتضمن فوزه في سباق البطولة على حلبة سوتشي، وصعوده منصة التتويج مرتين على حلبة مرسى ياس.

وقد يكون الاسم الأشهر في البطولة خلال هذا الموسم لميك شوماخر، نجل مايكل شوماخر المتوج ببطولة العالم للسائقين للفورمولا1 سبع مرات، وشهدت مشاركة ميك الأولى في بطولة فورمولا 2 نتائج متفاوتة، إلا أن السائق البالغ من العمر 20 عامًا حقق انتصارًا خلال الموسم ويسعى لاختتام العام بتسجيل نجاح إضافي.