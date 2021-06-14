الفورمولا 4 الإماراتية أوّل بطولة تستضيف الجيل الثاني من سيارات "تاتوس"

مع إعلان العام الماضي بأنّه سيتم تقديم سيارات "فيا" المصادق عليها للفورمولا 4 والمجهّزة بالهايلو عالميًا، ستكون الفورمولا 4 الإماراتية أوّل بطولة فورمولا 4 تُقيم سباقات مستعينة بسيارة تاتوس "تي-421" الجديدة مع دعم من شريكيها التقنيين تاتوس وأوتوتيكنيكا موتوري.

وتتجه البطولة لإقامة موسمها السادس، وذلك بعد انطلاقها في 2016، إذ رحّبت منذ ذلك الحين بـ 80 سائقًا من 41 دولة، وهي البطولة الوحيدة للمقعد الأحادي تحت لواء "فيا" في الشرق الأوسط.

وتعقيبًا على تلك الخطوة، قال محمد بن سليم رئيس منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية ونائب رئيس "فيا" للرياضة: "نحن فخوورن للغاية بأن تكون الفورمولا 4 الإماراتية أوّل بطولة فورمولا 4 في العالم تطلق الجيل الثاني من سيارات تاتوس مع جهاز الهايلو".

وأضاف: "سلامة السائقين هي أولويتنا الأولى، وإنّها لفرصة رائعة للبطولة وللإمارات العربية المتحدة أن تكون رائدة في قيادة التقدّم التقني للرياضة. إذ وبعد خمسة مواسم ناجحة، باتت البطولة أحد أفضل المنصات للسائقين الشباب من أجل أن يستهلّوا مسيرتهم في عالم السباقات، حيث نتطلع إلى الترحيب بالحقبة الجديدة للفورمولا 4 ورياضة السيارات المتنامية في المنطقة".

هذا وسيتألف موسم 2021/2022 للبطولة من خمس جولات مع 20 سباق في المُجمل، تتشارك استضافتها حلبة دبي أوتودروم وحلبة ياس مارينا في الفترة بين يناير/كانون الثاني وفبراير شباط 2022، بالإضافة إلى تجارب شتوية.

وقد واصلت الفورمولا 4 الإماراتية على مدار المواسم الخمسة الماضية بناء منصة تطويرية قوية، عبر توفير مميزات مختلفة بما فيها أكثر من 40 ساعة من الوقت على الحلبة لكل موسم، حصص تدرّب على الانطلاقات ضمن أيام اختبار لمساعدة السائقين الجُدد على تعلّم الانطلاق بأمان، إلى جانب فرص للتعلّم من حكام السباق للحصول على فهم أفضل في الجانب القانوني للرياضة، كل الجوانب التي تضع المتسابقين الشباب في موقع جيّد للتطوّر المستقبلي والصعود على سلّم الرياضة.

جدير بالذكر أنّ البطولة ومن أجل الاستفادة من هيكل تاتوس من إيطاليا مع محرّك أبارث التروبيني، ستقوم بالسماح بوقت إضافية على السيارات للسائقين الجُدد من أجل التأقلم مع تلك السيارات الفريدة، في حين تُمنح الفرق فرصة الاختبار والتعديل على عملياتها وجوانبها الهندسية على حلبات بمعايير دولية.

يُشار إلى أنّه سيتم الإعلان على الروزنامة الكاملة لبطولة الفورمولا 4 الإماراتية خلال الأسبوع المُقبل، إلى جانب معلومات مزوّد البطولة.

سيارة الجيل الثاني للفورمولا 4