الإماراتية حمدة القبيسي توقّع مع أكاديمية ياس هيت للسباقات قبل انطلاق بطولة فورمولا 4 الإمارات

تنحدر حمدة من عائلة تعشق سباقات السيارات، وبصفتها الابنة الأصغر في عائلة القبيسي، فهي تسير على خطى والدها خالد وشقيقتها آمنة، فالخطوة التالية في مسيرة حمدة الواعدة تشهد انضمامها إلى أعضاء فريق "ياس هيت للسباقات"، لتخوض منافسات موسم بطولة الفورمولا 4 الإمارات لعام 2023، وذلك عقب ظهور الفريق لأول مرة في جولة كأس الإمارات للفورمولا 4 ضمن فعاليات سباق #الجائزة الكبرى بأبوظبي العام الماضي.

بعد بداية تاريخية مدهشة في مسيرتها المهنية، تشارك السائقة الشابة البالغة من العمر 20 عاماً، في فئة سباقات الفورمولا 4، بعدما تمكنت من تحقيق إنجاز جديد في سجلات رياضة المحركات الإماراتية، ونجحت لتكون أول سائقة إماراتية تخوض منافسات بطولة الفورمولا 4 الإمارات، ضمن فعاليات سباق #الجائزة الكبرى بأبوظبي 2019. كما شهدت السنوات الأخيرة تحقيق حمدة نجاحاً مذهلاً على الساحة الدولية، حيث تمكنت من الصعود إلى منصات التتويج في ميسانو في عام 2021، قبل انتقالها للمشاركة في فورمولا 3 وخوضها منافسات بطولة الفورمولا الآسيوية الإقليمية في عام 2022 تحت راية فريق أبوظبي للسباقات.

وبهذه المناسبة قالت حمدة: "أنا سعيدة للغاية بالانضمام إلى فريق "ياس هيت للسباقات" التابع لأكاديمية ياس، للمشاركة في خوض المنافسات الأولى للفريق. بعد خوض العديد من السباقات وعلى مدار عدة سنوات على مسار الحلبات، أشعر أن مسار الحلبة هو منزلي الثاني. سوف تكون لحظات تاريخية مميزة عند المشاركة بألوان فريق ياس هيت، إنني متحمسة لصناعة تاريخ جديد وتحقيق العديد من الإنجازات لتعزيز حضور الإمارات في منافسات رياضة السيارات".

قدم فريق أكاديمية ياس هيت للسباق، والذي ظهر لأول مرة في جولة كأس الإمارات للفورمولا 4 خلال سباق #الجائزة الكبرى بأبوظبي العام الماضي، أداءً مبهراً، إذ تمكن من التربع على منصة التتويج مرتين في الجولة الأولى بقيادة النجمين كيانو الأزهري وماتيو كوينتاريلي.

كما ينضم إلى الأزهري وكوينتاريلي زميلهما السائق الإماراتي راشد الظاهري إلى الفريق، ليتسلم مهامه سفيراً رسمياً لأكاديمية ياس هيت للسباق.

تُقدم أكاديمية ياس هيت للسباقات برنامجاً عالمي المستوى، لصقل مواهب الشباب من المقيمين والإماراتيين، وتعمل على تزويد السائقين الشباب بمسار واضح ومحدد، لتطوير مهاراتهم وقدراتهم، فضلاً عن إلهام الجيل القادم من نجوم السباق المحليين في الإمارات لتحقيق حلمهم، والارتقاء بهم من سباقات الكارتينج إلى المسابقات المعتمدة من الاتحاد الدولي للسيارات.

وقال سيف النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات: "يسعدنا انضمام السائقة الشابة حمدة إلى صفوف أكاديمية ياس هيت للسباقات في موسمنا الأول. شغلت حمدة وعائلة القبيسي بأكملها دوراً أساسياً في تطوير رياضة السيارات، وتعزيز المشاركة الإماراتية في رياضة المحركات. تمتلك حمدة موهبة استثنائية، وإنجازاتها التاريخية معروفة في مجتمع رياضة السيارات الدولي".

وأضاف النعيمي: "إن انضمام سائقة موهوبة ومتميزة مثل حمدة إلى صفوف فريقنا المبدع، والذي يضم نجوماً شابة في عالم السيارات مثل كيانو وماتيو وراشد، وقبل موسمنا الافتتاحي، سيشكل إضافة قيّمة، ويعزز خبرة وشغف وطاقة فريقنا الشاب. نتطلع إلى رؤية هذه المواهب الشباب في المسابقات القادمة، ونثق بتقدمهم أفضل أداء، وتميزهم في كافة المنافسات التي تشهدها المنطقة".

يبدأ فريق ياس هيت للسباقات مشاركته الرسمية في الجولة الأولى لسباق الفورمولا 4 الإماراتي في دبي في 13 يناير، ويعود الفريق إلى حلبة مرسى ياس لخوض الجولة الأخيرة من السباق في 19 فبراير 2023.