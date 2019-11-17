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سباقات الفورمولا 3 الأخرى / جائزة ماكاو الكبرى / تقرير السباق

فيرشور يتفوّق على فيبز ويفوز بجائزة ماكاو الكبرى

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17-11-2019

تمكّن ريتشارد فيرشور سائق "ام بي موتورسبورت" من تحقيق فوز مثير بجائزة ماكاو الكبرى بعدما نجح بصدّ هجمات ناشئ ريد بُل في الفورمولا واحد يوري فيبز.

عرف السباق بداية درامية شهدت منافسة محتدمة بين بطل الفورمولا 3 لهذا الموسم روبرت شفارتزمان وسائق "آرت" كريستيان لاندغارد على المركز الثاني خلف فيبز، لكنّ ناشئ فيراري شفارتزمان تواجد على الجهة اليُسرى بالتوّجه إلى منعطف مانادرين، حيث اصطدم لاندغارد بالقسم الأمامي الأيمن لسيارة شفارتزمان الذي انسحب من السباق.

مستفيدًا من ذلك، تقدّم فيرشور من المركز الثالث إلى مركز الوصافة، لكنّ فيبز أكمل لفّته الأولى بفارق 1.8 ثانية في الصدارة.

لكنّ ذلك الفارق لم يدم كثيرًا بسبب دخول سيارة الأمان إثر حادثة ليوناردو بولشيني عند منعطف ليزبوا بينما كان ينافس على المركز السابع مباشرة قبل اصطدام فيردناند هابسبرغ بالحواجز عند منعطف إيسيس.

مع استنئاف السباق، قفز فيرشور إلى الصدارة أمام فيبز، قبل أن يتمّ تطبيق فترة سيارة الأمان الافتراضية، إذ ومع تمكين استخدام نظام "دي آر اس" مع استئناف المجريات حاول فيبز عدّة مرّات التقدمّ على غريمه خلال اللفّات الأربع الأخيرة، لكنّ فيرشور كان قادرًا على صدّ هجماته محققًا فوزًا مستحقًا.

فيبز اكتفى بمركز الوصافة بعيدًا أمام سائق "كارلين" لوغان سارغيانت الذي تمكّن من حجز لاندغارد خلفه.

المركز الخامس كان من نصيب أليزيو لوراندي أمام ناشئ فيراري كالوم إلوت وزميل فيرشور بالفريق ليام لاوسون.

ماركوس آرمسترونغ شقّ طريقه من المركز الـ 17 محققًا المركز الثامن أمام دايفيد بيكمان وسائق "بريما" فريدريك فيستي الذي أكمل ترتيب المراكز العشرة الأولى.

جديرٌ بالذكر أنّه وضمن عودتها بعد حادثتها العنيفة - عندما طارت سيارتها في الهواء في سباق العام الماضي - انسحبت صوفيا فلوريش بعد توقّف سيارتها قبل منعطف ماندارين، ما تسبب بتطبيق فترة سيارة الأمان الافتراضية.

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