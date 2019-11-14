جائزة ماكاو الكبرى: هيوز يحرز قطب الانطلاق الأول المبدئي

سجل هيوز دقيقتين و06.793 ثانية لصالح فريق "أتش دبليو إيه"، إلا أنه من المتوقع أن يتغير الترتيب مع التصفيات الثانية التي ستقام يوم غد.

وكان يوري فيبز سائق ريد بُل أول من كسر حاجز الدقيقتين و07 ثواني مع دقيقتين و06.943 ثانية قبل 19 دقيقة من نهاية الحصة. لكن بعد دقيقتين فقط سجل هيوز الزمن الأسرع.

زمن فيبز منحه المركز الثالث لصالح فريق "هاي تِك غراند بري" خلف دايفيد بيكمان سائق "تريدنت".

آرمسترونغ احتل المركز الرابع مع فريقه بريما، بينما عانى زميلاه من مشاكل الزحام بالرغم من وتيرة السيارة الجيدة.

إذ تسبب الأعلام الحمراء والصفراء بتضرر لفة روبرت شفارتزمان زميل آرمسترونغ وناشئ فيراري مرتين، ما يعني أن بطل موسم 2019 في الفورمولا 3 سينطلق من المركز التاسع. بينما سينطلق فريدريك فيستي سائق الفريق الثالث من المركز الثامن.

بينما أكمل لوغان سارجانت ترتيب المراكز الخمسة الأولى خلف آرمسترونغ.

أما دان تيكتوم زميله والفائز مرتين في جائزة ماكاو الكبرى سينطلق من المركز السادس.

وخلف فيستي وشفارتزمان أكمل كريستيان لاندغارد ناشئ رينو ترتيب المراكز العشرة الأولى.

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