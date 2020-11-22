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سباقات الفورمولا 3 الأخرى / تقرير السباق

جائزة ماكاو الكبرى: ليونغ يحقق فوزًا تاريخيًا في موطنه

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جائزة ماكاو الكبرى: ليونغ يحقق فوزًا تاريخيًا في موطنه

تصدّر شارل ليونغ هون شاو ثنائية تاريخية للسائقين المحليين محققًا الفوز بالنسخة الـ 67 من جائزة ماكاو الكبرى.

كان ليونغ رفقة مواطنه آندي تشانغ وينغ تشونغ بعيدين بفارق كبير أمام منافسيهما خلال السباق الذي امتدّ لـ 12 لفة، حيث سرعان ما ابتعدا في الأمام عن بقية السائقين ومتصدرهم ليو يانغ في اللفة الافتتاحية.

لكن أفضليتهما المبكرة هذه تلاشت عندما اصطدم ليو بالجدار عند منعطف فاراواي في اللفة الافتتاحية، ما تسبّب في دخول سيارة الأمان.

وعند استئناف السباق في اللفة الرابعة، ابتعد ثنائي الصدارة سريعًا في الأمام من جديد، حيث تمتّع ليونغ بصدارة مريحة أمام تشانغ.

لكن ومع دخول السباق في مراحله الختامية، بدأت السيارات المتأخرة بلعب دور في صراع الفوز، حيث تمكّن تشانغ من الاقتراب خلف ليونغ مباشرة.

بيد أنّ ليونغ نجح بالتشبّث بمركزه ليُصبح ثاني سائق من ماكاو فقط يفوز بجائزة موطنه.

وتعقيبًا على فوزه قال ليونغ عقب السباق: "لقد حققت أحد أحلام طفولتي اليوم. أنا عاجز عن الكلام، ولا أعلم كيف أصف مشاعري الآن. هنالك سعادة غامرة بداخلي وأشعر وكأنني أحلم".

وأضاف: "حجزتني بعض السيارات في المراحل الختامية من السباق وكنت أعاني كثيرًا من أجل تجاوزهم. في النهاية كانت الصراع محتدمًا للغاية. أعتقد بأنّني استهلكت إطاراتي بشكل كبير في بداية السباق، وكان الوضع صعبًا في النهاية".

وبالعودة إلى السباق، فقد كان المركز الثالث من نصيب لي سي تشينغ الذي خاض سباقًا وحيدًا، بفارق 23 ثانية خلف الفائز و16 ثانية أمام لو كوان كيت.

المعركة على المركز الخامس كانت على أشدّها بين هونغ شي جي ولينغ كونغ، حيث وصل الفارق بينهما إلى عُشرين من الثانية، وكانت الغلبة لصالح هونغ في النهاية.

هي زي جيان وشانغ زونغ احتلّا المركزين السابع والثامن، بينما أكمل زهو يوان جي ووي تشاو ين ترتيب المراكز العشرة الأولى.

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