جائزة ماكاو الكبرى: فيبز يهيمن على السباق التأهيلي

كان سباقاً مثالياً تقريباً بالنسبة إلى فيبز، حيث تفادى مشاكل اللفة الأولى ليهيمن على بقية اللفات ويحرز الفوز بالسباق التأهيلي.

وتمكن من البقاء ثانياً خلف روبرت شفارتزمان حتى منطقة "دي آر س" ليتجاوزه، حيث كان الفارق بينهما 1.5 ثانية عند النهاية.

أما كريسيتيان لاندغارد فقد قدم انطلاقة سريعة وضعته بالمركز الثالث أمام ريتشارد فيرشور الذي تجاوز كالوم إيلوت قبل لفتين من النهاية.

دان تيكتوم الذي يبحث عن ثالث فوز له هنا، واجه المتاعب خلال اللفة الأولى، حيث بدأت سلسلة الحوادث مع لوغان سارجانت الذي ارتطم بأرجون مايني إلى الحائط.

وذلك لم يترك أي مكان للسيارات البقية، حيث خرج جايك هيوز عن المسار مباشرة بينما اضطر تيكتوم إلى دخول منصة الصيانة لإجراء الإصلاحات اللازمة لسيارته.

وتمكن من إنهاء السباق التأهيلي لكن بالمركز 27.

سارجانت نجى من الحوادث لينهي سادساً أمام أليسيو لوراندي، فرديناند هابسبرغ، دايفيد بيكمان وليو بولتشيني.

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