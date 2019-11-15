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سباقات الفورمولا 3 الأخرى / جائزة ماكاو الكبرى / أخبار عاجلة

جائزة ماكاو الكبرى: فيبز يحرز قطب الانطلاق الأول

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15-11-2019

أحرز يوري فيبز ناشئ ريد بُل قطب الانطلاق الأول في السباق التأهيلي لجائزة ماكاو الكبرى لصالح "هاي تيك غراند بري" وبفارق قارب خمس ثوانٍ عن أفضل لفة العام الماضي.

تقلبت أزمنة اللفات طوال عطلة نهاية الأسبوع وذلك بفضل اعتماد سيارة الفورمولا 3 الجديدة، حيث سجل فيبز دقيقتين و06.596 ثانية في التجارب الحرة الثانية صباح اليوم الجمعة، وبفارق 3.341 ثانية عن قطب الانطلاق الأول للعام الماضي.

لكن الأزمنة تحسنت مباشرة خلال التصفيات، حيث بات ماركوس آرمسترونغ أول سائق يكسر حاجز الدقيقتين و6 ثوانٍ خلال النصف الثاني للحصة.

وخلال اللفات التالية خرج ناشئ فيراري من التصفيات بعد ارتطامه بالحاجز بعد أن سجل أفضل زمن في المقطع الثاني حينها.

لاحقاً تمكن فيبز من تسجيل دقيقتين و04.997 ثانية قبل سبع دقائق على النهاية وبفارق سبعة أعشار الثانية أمام أقرب ملاحقيه.

روبرت شفارتزمان حسّن من زمنه لكنه اكتفى بالمركز الثاني وبفارق 0.379 ثانية خلف فيبز، بينما احتلّ كالوم إيلوت ناشئ فيراري المركز الثالث.

المركز الرابع كان من نصيب كريسيتيان لاندغارد ناشئ رينو وأمام ريتشارد فيرشور بفارق 0.054 ثانية فقط.

جايك هيوز أحرز المركز السادس، بينما قدم فريدريك فيستي سائق بريما أداءً جيداً ليحتل المركز السابع.

أما أرجون مايني فاحتل المركز الثامن أمام آرمسترونغ ولوغان سارجانت.

يمكنكم متابعة جميع حصص جائزة ماكاو الكبرى من أي مكان حول العالم عن طريق موتورسبورت.تي في.

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