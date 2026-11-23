فورمولا 1 جائزة لاس فيغاس الكبرى

لماذا تعتقد فيراري أن القواعد المكتوبة لن تساعد في إدارة العلاقة بين شارل لوكلير ولويس هاميلتون؟

يصرّ مدير فريق فيراري فريد فاسور على أن المسألة تتعلق بالاحترام بالدرجة الأولى. وقد جعله تكرار الأخطاء مجددًا بعد التصادم في المكسيك يشعر بإحباط "أكبر مما يمكنكم تخيله"

رونالد فوردينغ

منشور: 23-11-2026

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Frederic Vasseur, Ferrari

الصورة من قبل: أليكس بانتلينغ

كان اللقاء الإعلامي الذي أعقب السباق مع فريد فاسور نسخة تكاد تكون مطابقة، من عدة نواحٍ، للحوار الذي جرى في مكسيكو سيتي.

ففي المناسبتين، أُجري اللقاء مع الصحفيين المكتوبين داخل غرفة صغيرة، تكاد تكون مريحة، في الجزء الخلفي من منطقة الضيافة الخاصة بفيراري، ويعود ذلك جزئيًا إلى أن فرق الفورمولا 1 لا تستطيع الاعتماد على وحدات الضيافة التي تستخدمها خلال الجزء الأوروبي من الموسم عند السفر لخوض السباقات البعيدة.

وكما حدث في المكسيك، كان هناك اهتمام إعلامي كبير، ومثلما كان الحال في حلبة أوتودرومو هيرمانوس رودريغيز، هيمن موضوع واحد على النقاش: التصادم بين شارل لوكلير ولويس هاميلتون.

وقبل وصول فاسور، وبينما كان المسؤول الإعلامي يحاول توفير مساحة أكبر قليلًا، علّق أحد الزملاء بأن أجواء الغرفة تبدو مريحة للغاية. فضحك المسؤول الإعلامي وقال: "حسنًا، إنها أمسية مريحة للغاية بالنسبة إلينا أيضًا..."

وبالطبع، كان ذلك تعليقًا ساخرًا. ففي هذه المرة، لم يتسبب التصادم بين السيارتين الحمراوين في حرمان فيراري من فرصة تحقيق ثنائية في المركزين الأول والثاني، على عكس ما حدث في المكسيك، لكن ذلك لم يخفف شيئًا من إحباط فاسور.

وقال مدير فريق فيراري: "بصراحة، لا يمكنكم تخيل حجم الإحباط الذي أشعر به، لكن الأمر أكثر أهمية بالنسبة إلى جميع العاملين في مقر الفريق".

وإلى جانب كلمة "الإحباط"، برزت كلمة أخرى خلال اللقاء، وهي "العجز". فبعد التصادم في المكسيك، عُقدت مناقشات بنّاءة في ساو باولو، وأكدت جميع الأطراف بعد ذلك أن تلك المحادثات كانت مثمرة للغاية، وأن الحدود قد وُضعت بوضوح.

شارل لوكلير، فيراري ولويس هاميلتون، فيراري

الصورة من قبل: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

وتمثلت الرسالة الأساسية في أنه يجب ألا تتقدم مصالح أي سائق أبدًا على مصالح 2000 موظف في الفريق بمقر مارانيللو، وأنه يجب على السائقين ألا يخذلوا هؤلاء الموظفين والرعاة من خلال تصرفات تلحق الضرر بالفريق.

وعندما سأل موقعنا فاسور عما إذا كان يشعر، إلى حد ما، بالعجز، بالنظر إلى أنه أوصل هذه الرسالة بوضوح، لكنها لم تكن كافية بمجرد إغلاق خوذتي السائقين، أجاب مدير فريق فيراري: "هذه نقطة وجيهة...

وأضاف: "ولهذا السبب أريد إجراء مناقشة أخرى غدًا، لمحاولة استيعاب ما حدث أيضًا"، قال فاسور مساء الأحد".

وأكمل: "لا أعتقد أن الوقت مناسب لمناقشة الأمر معهما بعد دقيقتين فقط من نهاية السباق. رأيت أن شارل كان محبطًا بعض الشيء، وأخبرته بما كان عليّ قوله. أما بقية الأمور، فعليّ مناقشتها معه غدًا".

وكان فاسور قد أوضح مباشرة عبر محادثات الفريق اللاسلكية أنه يريد رؤية لوكلير قبل أن يقوم السائق القادم من موناكو بأي شيء آخر، مثل التحدث إلى وسائل الإعلام. لكن عندما سأله موقعنا، تبيّن أن ما حدث مساء الأحد لم يكن حوارًا بالمعنى الدقيق للكلمة.

وقال: "لا، لم تكن مناقشة، بل تحدثت أنا. أعتقد أنه اعتذر، وأنه فهم الأمر، لكن النتيجة قائمة. لقد ارتكبت خطأ. يمكنك أن تقول: هذا خطئي، وأنا آسف، لكنك ارتكبت الخطأ بالفعل".

وبالتالي، ستُجرى المناقشات الأكثر جدية خلال هذا الأسبوع، رغم استمرار التساؤلات بشأن ما الذي يمكن أن يساعد، وما المطلوب لمنع تكرار الموقف نفسه، خصوصًا إذا كانت فيراري تريد المنافسة على اللقب في عام 2027.

وقد يبدو الحل الأكثر وضوحًا هو وضع قواعد للتعامل بين السائقين أو إرشادات صارمة، لكن فاسور أوضح أن كتابة هذه الأمور وتوثيقها لن تضمن النجاح بالضرورة، من وجهة نظره.

فريدريك فاسور، مدير فريق فيراري

الصورة من قبل: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

وقال: "بصراحة، المسألة لا تتعلق بالقواعد. لا تتعلق بالقواعد. ما الذي يمكنكم فعله بشكل مختلف، باستثناء ضرورة احترام زملائكم في الفريق؟".

وبحسب فاسور، فإن الأمر يعود في نهاية المطاف إلى هذه النقطة الأخيرة: إظهار الاحترام لزميلك في الفريق، بغض النظر عن الموقف.

وأوضح الفرنسي أن هذا الأمر يجب أن يكون عقلية حاضرة في جميع الظروف، بدلًا من مجرد ورقة تتضمن مجموعة من القواعد. فمن وجهة نظره، يستحيل وضع قاعدة لكل سيناريو محتمل، كما أن القواعد لم تكن لتمنع ما حدث في لاس فيغاس أيضًا.

وأضاف: "أعتقد أن أحدًا لن يكتب سيناريو لسباق مثل سباق اليوم. لا يمكن لأحد تخيل سباق كهذا. كل ما عليهما فعله هو التصرف بطريقة احترافية".

وفي كلتا الحالتين، يمكن القول إن تصميم الحلبة لعب دورًا، ولو بسيطًا. فقد أشار لوكلير في المكسيك إلى أن تسلسل المنعطفات الافتتاحي يشجع على خوض مثل هذه الصراعات، بينما كان تأثير الهواء الانسيابي في لاس فيغاس قويًا إلى درجة جعلت السائقين شبه مضطرين لتجاوز بعضهم البعض على الخطوط المستقيمة.

وتُعد هذه نقاطًا وجيهة، لكن فاسور لم يكن مستعدًا لقبولها باعتبارها ظروفًا مخففة، خصوصًا أن الفرق الأخرى تمكنت من تجنب المشكلات بين سائقيها.

وقال: "لا يمكنك تثبيت المراكز في سباق من هذا النوع، لأنك تستفيد من عامل السحب. وإذا خففت سرعتك، فسيتجاوزك السائق الذي يسير خلفك. لكن جميع الفرق الأخرى تمكنت من تجاوز بعضها البعض 20 مرة خلال السباق. أنتونيللي وراسل، ونوريس وبياستري، وحتى إسحاق تجاوز ماكس".

ولهذا السبب تحديدًا، لم يكن فاسور مقتنعًا مساء الأحد بأن القواعد المكتوبة هي الحل. وسيكون من المثير للاهتمام معرفة كيف سيتطور موقفه خلال الأيام المقبلة، لكن مدير الفريق واصل في لاس فيغاس التأكيد على أن الاحترام يجب أن يأتي فوق كل اعتبار.

غير أن الشعور بالعجز الذي يحيط بالموقف برمته يعود إلى أن الرسالة نفسها وُجهت في ساو باولو، قبل أن يتكرر السيناريو ذاته بعد أسبوعين فقط...

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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