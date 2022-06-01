ThinkingForward: لماذا يفكر كبار مدراء الفورمولا واحد "بالصورة الأكبر"؟

غريغ مافي: لم تكن الفورمولا واحد في حال صحية أفضل مما هي عليه الآن. اهتمام المتابعين مرتفع بشكل لا يصدق. لدينا منافسة رائعة على المسار وقد ساعدنا الفرق على تحسين أحوالها.

عندما أدخلنا فريق مانور، الفريق الـ 11 بيع مقابل باوند واحد. اليوم، لا أعتقد أنه يمكن شراء أي فريق بأقل من 500 مليون دولار أمريكي ربما 700.

يعود ذلك إلى تحسين المنافسات. لا بد من نظام عمل صحي كي تعمل الفرق بالشكل الصحيح. أعتقد أن كل هذه الأمور متوافرة.

ستيفانو، العامل الأساسي وراء ارتفاع قيمة الفرق يكمن في سقف النفقات، وذلك أمر لم يتحقق من قبل في الفورمولا واحد

ستيفانو دومينيكالي: بكل تأكيد. أعتقد أنها كانت رؤية غريغ، معاً إلى جانب تشايس (كاري)، الذي لا بدّ من الثناء على جهوده.

كان لا بد من إدخال المزيد من الاحترافية بطريقة مختلفة ضمن عالم أعمال الرياضة. وكانت تلك رؤية تتمحور حول جعل الفورمولا واحد نموذج عمل مستدامٍ من الناحية المالية.

الطريقة الوحيدة لتأمين المزيد من التحكم كانت في تقنين عملية الصرف. وذلك إنجاز كبير للغاية غيّر كل شيء.

الاستدامة في عالم الأعمال تعني أنه بوسع الفرق الاستثمار والنموّ، كما أن دخول أسواق جديدة فتح لنا مجالات الانتشار، ليس فقط مالياً بل من ناحية الشغف بالرياضة كذلك.

نحن نتكلم عن رياضة تمتلك جانباً عاطفياً: سباقات رائعة، وسائقون بوسعهم المنافسة فيما بينهم مع فتح المجال للانتشار على قنوات التواصل الاجتماعي بهدف جذب جمهور أصغر.

تصوير: صور موتورسبورت

هذه هي أكثر حقبة نشهد فيها تدفقاً للرعاة على البطولة منذ أن تم حظر إعلانات التبغ منتصف العقد الأول من الألفية الجديدة.

غريغ مافي: أعتقد أن ذلك صحيح، لم يعد هناك متسع على السيارات لوضع أي شعار إضافي! هناك تزايد كبير للاهتمام من قبل الأطراف التي تهتم بالتقنيات، وهذا واضح على السيارات.

وهذه ناحية يجب التركيز عليها. كما أن هناك اهتماماً متصاعداً من قبل الجيل الشاب وهذه نقطة أعرنا الانتباه لها بعد استبيان متابعي الفورمولا واحد 2021 الذي أجرته شبكة موتورسبورت.

ستيفانو دومينيكالي: كذلك الحال مع شركات العملات الرقمية. أعتقد أنه لدينا ما يقارب عشر علامات تجارية منها. يمكنني القول أن الوضع كذلك مع شركات البرامج. وذلك أمر مفيد جداً لنا كرياضة.

إنها المرة الأولى التي نجذب فيها هذا النوع من الرعاة مقارنة بالسابق. لذا فإن البطولة في حالٍ ممتازة وهذه خطوة استثمارية كبيرة لنا.

لم تعد مسألة جذب الأموال اليوم تتعلق بجذب المزيد من الفرق، لأن العديد من المستثمرين يرغبون بدخول الفورمولا واحد. وهذه هي علامة على نظام صحي جداً.

إذاً تعتقد أن العدد الحالي من الفرق كافٍ؟

ستيفانو دومينيكالي: أعتقد ذلك. أي وافد جديد يجب أن يقدم فائدة واضحة حقاً.

ماكس فيرشتابن، ريد بُل تصوير: ريد بُل

غريغ مافي: فيما يتعلق بالجمهور الشاب، ندين لشبكة "نتفليكس" بالنجاح في فتح هذا الباب. لكن ما يثير الإعجاب هو كمية الجمهور القادم من مجالات مختلفة.

قنوات التواصل الاجتماعي تمثل جانباً هائلاً.

الألعاب: حيث يمكنك اللعب مع لاندو نوريس والمنافسة على نفس الحلبة التي يشارك فيها.

وهذا جانب مثير لاهتمام الجمهور الشاب ولم يكن متواجداً منذ سبع سنواتٍ ولم يكن مخططاً له.

جانب آخر من الأهداف هو التوسع في الولايات المتحدة. رأينا جولة ميامي، العام المقبل لدينا جولة ثالثة في لاس فيغاس

ستيفانو دومينيكالي: هناك مناطق أخرى من العالم نريد أن تزورها الفورمولا واحد. أعتقد أن أهمها هي افريقيا، لأن البطولة عالميةُ الطبع. وأعتقد أننا نعمل بجد من أجل تحقيق ذلك قريباً جداً.

هناك اهتمام في الشرق الأقصى، ولا نريد خسارة الاهتمام في أوروبا أيضاً لأن البطولة وُلدت هنا.

أحد أهم المفاتيح الاستراتيجية المستقبلية في 2026 هو الانتقال لوقود مستدام مئة بالمئة. وذلك تحول كبير للغاية.

ستيفانو دومينيكالي: نعم. أعتقد أننا يجب أن نتحلى بالواقعية. نريد أن نرى هذا التغير حالاً. ونعتقد أن ذلك سيسمح للمصنعين بخوض مجالٍ يضمن لهم الربح كذلك، مع الاحترام الكامل للآراء التي تطالب بالتحول الكامل إلى المحركات الكهربائية في غضون عامين - نعلم أن ذلك غير ممكن.

لذا من الوجهة التقنية، فإن الخيار الاستراتيجي هو التحول لوقود مستدام مع محركات هجينة ونعتقد أنه الخيار الصحيح الذي سيثير اهتمام العديد من المصنعين.

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غريغ مافي: تجلب الرياضة الكثير من الاهتمام وهذا أمر إيجابي، نعتقد أن بوسعنا التأثير إيجابياً في مناطق مثل افريقيا مع توسيع قاعدة الاهتمام بالرياضة عالمياً.

لكن علينا التفكير في الاستدامة، في الولايات المتحدة مثلاً هناك 250 مليون سيارة. كلّ منها بعمر افتراضي 11 عاماً على الأقل، الناس تشتري السيارات المستعملة كذلك.

بالتالي لدينا سيارات جديدة بما يقدر بـ 15 إلى 17 مليوناً سنوياً فقط. وبالحسابات، حتى لو كان ثلثها أو نصفها كهربائياً، سيستغرق الأمر وقتاً طويلاً جداً قبل التخلص من 200 مليون سيارة!

الحقيقة أننا نريد التخلص حقاً من الانبعاثات الكربونية لذا فإن الوقود المستدام هو الحل الأفضل.

لقد قدمت ليبرتي ميديا الكثير ولديها الكثير لتقديمه. ما الخطة الخمسية المقبلة؟

غريغ مافي: نحن نفكر على المدى الطويل. هناك اهتمام كبير بالرياضة حالياً، ونريد تعزيز ذلك النموّ وتوسيعه. القيام بأمور مثل التوجه نحو افريقيا والاستدامة. هناك زخم كبير حالياً نريد الاستفادة منه. ليس فقط من الناحية المالية بل لبثّ روح جديدة في الرياضة.