أوكون: نظام النقاط الجديد المقترح سيكون بمثابة "وضع ضمادة على جرح كبير"

كما سبق وكشف لكم موقعنا "موتورسبورت.كوم" قُبيل جائزة الصين الكبرى، فإن فيا وإدارة الفورمولا 1 وفرقها بصدد مناقشة فكرة زيادة المراكز الحاصلة على النقاط في السباقات لتصل إلى 12 مركزًا بدلًا من الـ 10 الحالية.

ووفق ذلك النظام، فإن 8 فرق فقط هي التي لن تحصل على النقاط في سباق يوم الأحد.

وبينما يعني ذلك أن أوكون سائق ألبين كان ليسجل أولى نقاطه هذا الموسم في الصين نهاية الأسبوع الماضي، لكن الفرنسي يعتقد بأن المشكلة الأساسية ستظل قائمة، وهي أن فرق الوسط بعيدة للغاية خلف فرق الصدارة.

حيث قال عند سؤاله عن نظام النقاط الجديد: "حسنًا، سيكون هذا مثل وضع ضمادة على جرح كبير، دعونا نصف الأمر بذلك".

وأضاف: "إنها طريقة للمساعدة في الوضع الحالي للفرق. وستنجح بالتأكيد، لأننا كنا لنحرز النقاط اليوم. لكنني أفضل لو كنا قادرين على المنافسة في المقدمة وأن تقترب الفرق في الخلف أكثر إلى الأمام".

وتابع: "من المنصف القول كذلك أن هذا سيمثل مكسبًا صغيرًا ضمن ما نحاول بلوغه: وهو تقريب المنافسة".

في المقابل، دعم كيفن ماغنوسن سائق هاس فكرة النظام الجديد قائلًا: "أعقتد بأن ذلك سيكون جيدًا. ربما منح نقاط للجميع سيكون أفضل، حتى يكون هنالك دومًا ما تنافس لأجله. بالطبع لن يغير ذلك من المحصلة النهائية في البطولة، لكنني أرى أنه يعني معارك أكثر إثارة بين الفرق الخمس في آخر الترتيب".

كما رحّب فالتيري بوتاس سائق ساوبر بالمقترح الجديد قائلًا: "نعم أدعم تلك الفكرة، ولا سيما في ظل موقعنا الحالي كفريق. كما أنه يخلق المزيد من المنافسة".