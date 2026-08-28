خاض كولابينتو، الذي انضم إلى الفريق الفرنسي بدءًا من السباق السابع من موسم 2025، موسمًا صعبًا في 2026 بعد فترة أولية شاقة، في محاولة لجذب انتباه مدير الفريق فلافيو برياتوري.

وتمكن السائق الأرجنتيني من اجتياز هذا الاختبار الصعب من خلال تقديم تأديات أكثر ثباتًا مع سيارة ألبين المحسنة هذا العام.

وبعد 12 سباقًا من الموسم، يحتل كولابينتو المركز الثاني عشر في الترتيب العام برصيد 19 نقطة.

فرانكو كولابينتو، ألبين وبيير غاسلي، ألبين الصورة من قبل: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

وحقق السائق الشاب أفضل نتيجة له في مسيرته في الفورمولا 1 خلال جائزة كندا الكبرى، عندما أنهى السباق في المركز السادس.

وكان كولابينتو قد خاض تسعة سباقات مع ويليامز في موسم 2024، عندما حل محل لوغان سارجنت، قبل أن ينضم إلى ألبين في عام 2025.

وبدأ الأرجنتيني الموسم كأحد السائقين الاحتياطيين خلف غاسلي والسائق الناشئ جاك دوهان، قبل أن يتولى مقعد السباقات بعد مغادرة دوهان للفريق عقب جائزة ميامي الكبرى.

وعلى الرغم من معاناة كولابينتو في الأيام الأولى مع تراجع ألبين إلى آخر الترتيب، فإنه تمكن من ضمان مقعده في موسم 2026 بفضل إمكاناته والدعم القوي من الرعاة الأرجنتينيين.

وبعد متابعة تطوره، قررت ألبين مواصلة العمل مع الموهبة الشابة لموسم 2027 أيضًا.