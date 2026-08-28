رسميًا: كولابينتو يمدد عقده مع ألبين
قام فريق ألبين بتمديد عقد سائقه فرانكو كولابينتو، حيث سيقود السائق الأرجنتيني لصالح الفريق الذي يتخذ من إنستون مقرًا له في موسم 2027 المقبل من سباقات الفورمولا 1.
بيير غاسلي، ألبين وفرانكو كولابينتو، ألبين
الصورة من قبل: أندي هون
خاض كولابينتو، الذي انضم إلى الفريق الفرنسي بدءًا من السباق السابع من موسم 2025، موسمًا صعبًا في 2026 بعد فترة أولية شاقة، في محاولة لجذب انتباه مدير الفريق فلافيو برياتوري.
وتمكن السائق الأرجنتيني من اجتياز هذا الاختبار الصعب من خلال تقديم تأديات أكثر ثباتًا مع سيارة ألبين المحسنة هذا العام.
وبعد 12 سباقًا من الموسم، يحتل كولابينتو المركز الثاني عشر في الترتيب العام برصيد 19 نقطة.
فرانكو كولابينتو، ألبين وبيير غاسلي، ألبين
الصورة من قبل: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images
وحقق السائق الشاب أفضل نتيجة له في مسيرته في الفورمولا 1 خلال جائزة كندا الكبرى، عندما أنهى السباق في المركز السادس.
وكان كولابينتو قد خاض تسعة سباقات مع ويليامز في موسم 2024، عندما حل محل لوغان سارجنت، قبل أن ينضم إلى ألبين في عام 2025.
وبدأ الأرجنتيني الموسم كأحد السائقين الاحتياطيين خلف غاسلي والسائق الناشئ جاك دوهان، قبل أن يتولى مقعد السباقات بعد مغادرة دوهان للفريق عقب جائزة ميامي الكبرى.
وعلى الرغم من معاناة كولابينتو في الأيام الأولى مع تراجع ألبين إلى آخر الترتيب، فإنه تمكن من ضمان مقعده في موسم 2026 بفضل إمكاناته والدعم القوي من الرعاة الأرجنتينيين.
وبعد متابعة تطوره، قررت ألبين مواصلة العمل مع الموهبة الشابة لموسم 2027 أيضًا.
شارك أو احفظ هذه القصّة
الاتحاد الدولي يرد على راعي كولابينتو: "ندعو جميع المشاركين في رياضتنا إلى التصرف باحترام"
"نحتاج إلى وضع حد لهذا الأمر".. كولابينتو يتحدث بصراحة عن الإساءة عبر الإنترنت في الفورمولا 1
برياتوري محتار من عدم إمكانية تفوق ألبين على مكلارين وفيراري
غاسلي: ريسينغ بولز أفسدت سباقنا في هولندا "وسنرى من سيضحك في نهاية العام"
برياتوري: غاسلي أحد أفضل ستة سائقين في الفورمولا 1
"فيا" تحدد موعد جلسة الاستماع في استئناف مكلارين وريد بُل بشأن إلغاء عقوبة غاسلي في موناكو
أحدث الأخبار
قادم إلى برايم فيديو: وثائقي عن لاندو نوريس
رسميًا: كولابينتو يمدد عقده مع ألبين
غاسلي: ريسينغ بولز أفسدت سباقنا في هولندا "وسنرى من سيضحك في نهاية العام"
هلكنبرغ عن حادثة سباق هولندا: " كنا قريبين لدرجة أن الشيء الوحيد الذي كان يمكن أن يمر بيننا هو قطعة ورق رقيقة"
لماذا لا تزال الفورمولا 1 تملك جائزة كبرى واحدة فقط؟
تحليل: الصدمة الحقيقية وراء تحول أنتونيللي السريع إلى منافس على لقب الفورمولا 1
كم كسبت أستون مارتن من تحديثاتها في جائزة المجر الكبرى للفورمولا 1؟
فيراري تقول أن الفوز في برشلونة لا يعني الكثير في موسم 2026.. فهل هذا صحيح؟
قم بالاشتراك والوصول إلى Motorsport.com باستخدام أداة حظر الإعلانات الخاصة بك.
من الفورمولا 1 إلى موتو جي بي، نقدم تقاريرنا مباشرة من حلبة السباق لأننا نحب رياضتنا، مثلك تمامًا. وللاستمرار في تقديم صحافتنا المتخصصة، يستخدم موقعنا الإعلانات. ومع ذلك، نريد أن نمنحك الفرصة للاستمتاع بموقع ويب خالٍ من الإعلانات وخالٍ من أدوات التتبع ومواصلة استخدام أداة حظر الإعلانات.
أبرز التعليقات