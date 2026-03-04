أكد منتجو السلسلة الناجحة أن "لا خطط لإنهائها" طالما أنها تواصل تقديم قيمة لبطولة فورمولا 1.

وقبل أسبوع من انطلاق الموسم الجديد، تم إطلاق الموسم الثامن من السلسلة، والذي يتكون هذه المرة من ثماني حلقات فقط ويتناول أحداث موسم 2025، كالمعتاد من إنتاج Box to Box Films.

نجاح أول تجربة لنتفليكس في عالم الفورمولا 1 أصبح موثقاً جيداً، إذ تجاوز عدد مشاهدات الموسم السابع 10 ملايين، متفوقاً على باقي السلاسل الرياضية.

وقد جاءت مراجعات الموسم الثامن متباينة، حيث لا يزال البرنامج يثير انقساماً بين عشاق الفورمولا 1 المتحمسين والجماهير الجديدة التي تسعى البطولة وصنّاعها لجذبها.

لكن طالما يحقق الهدف الثاني، لا يرى المنتجون سبباً لتغيير نهجهم. حيث قال توم روجرز، مدير مرحلة ما بعد الإنتاج في Box to Box:

"عليك في وقت مبكر جداً أن تتقبل أنك لن تُرضي الجميع".

وأضاف: "الواقع أن الجماهير المتعصبة بطبيعة الحال سيكون لديها بعض التحفظات على بعض الأمور. لكننا لا نستهدف في الأساس الأشخاص الشغوفين بالفعل بالفورمولا 1".

كارلوس ساينز، ويليامز، أليكسندر ألبون، ويليامز قُد للنجاة، الموسم الثامن الصورة من قبل: نتفليكس

وأكمل: "لطالما كان هذا دائماً بمثابة نقطة دخول للجماهير الجديدة. نريد تحويل المشاهدين العابرين إلى مشجعين متحمسين، وغير المشجعين إلى متابعين عابرين".

وأردف: "أعتقد أننا نجحنا في ذلك. طالما حافظنا على هذا الطرح الجديد من قلب الحدث، أعتقد أن النجاح سيستمر".

وأشار روجرز إلى أن الوصول إلى موسم ثامن أمر غير معتاد في نتفليكس.

حيث قال: "من النادر أن تصل برامج نتفليكس إلى موسم ثامن، وأعتقد أن هذا يعكس شعبية البرنامج وكذلك شعبية الرياضة".

لكن ذلك لا يعني تجاهل جميع الانتقادات التي يوجهها المتابعون المطلعون، والتي تتراوح بين أخطاء تحريرية واقتطاع تصريحات أو صور خارج سياقها لإثارة الدراما.

واعترف روجرز قائلاً: "هل البرنامج مثالي؟ لا. هل ارتكبنا أخطاء في الماضي؟ بالتأكيد. كان هناك خطأ العام الماضي مع ماكس [فيرستابن]. استخدمنا لقطة خاطئة من غرفة تبريد خاطئة. كان خطأً حقيقياً. وبمجرد أن تم لفت انتباهنا إليه، قمنا بإصلاحه".

ماكس فيرستابن، ريد بُل قُد للنجاة، الموسم الثامن الصورة من قبل: نتفليكس

وأضاف: "قد يتحول الأمر إلى قصة إعلامية كبيرة، لكن لا توجد مؤامرة. لسنا نحاول تلفيق الأمور ضد أحد. إنه خطأ بشري، ونضيف كل عام إجراءات جديدة لتقليل ذلك".

واسترسل: "لدينا الآن علامات على جميع اللقطات توضح من أي سباق جاءت. فإذا كانت من سباق خاطئ، يظهر ذلك بوضوح على الشاشة أثناء التحرير. من مصلحتنا جميعاً أن نؤدي أفضل عمل ممكن".

كما يُنظر إلى فيلم الفورمولا 1 الذي تنتجه آبل كأداة إضافية لجذب جماهير جديدة، خاصة في السوق الأمريكية. وهذا يفتح آفاقاً لمزيد من النمو، ما يعني أن نهاية "Drive to Survive" لا تبدو قريبة طالما تستمر الشراكة الناجحة بين الفورمولا 1 ونتفليكس.

حيث أضاف روجرز قائلاً: "كثيراً ما يسألنا الناس: هل وصل البرنامج إلى نهايته؟ لكن رغم نمو السوق الأمريكية، أعتقد أن الطريق لا يزال طويلاً هناك".

وأكمل: "يبدو أن الفورمولا 1 تزداد قوة عاماً بعد عام. ونأمل أن يواصل Drive to Survive السير جنباً إلى جنب معها".

واختتم: "لا نخطط لنهاية. كل شيء له مدة محدودة بطبيعة الحال، لكن لا يوجد أي شيء في الأفق حالياً. طالما أنه يخدم مصلحة الفورمولا 1 ونتفليكس والفرق؛ وكما قلت، أعتقد أننا بالكاد بدأنا في السوق الأمريكية. هناك إمكانات نمو هائلة".