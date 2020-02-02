8 أرقام قياسيّة قد تتهاوى في موسم 2020 في الفورمولا واحد

بطل العالم الأصغر سنًا 1 / 8 الصورة من قبل: صور ساتون أصبح سيباستيان فيتيل بطل العالم الأصغر على الإطلاق في الـ 14 من نوفمبر/تشرين الثاني 2010 عن عمر 23 عامًا وأربعة أشهر و11 يومًا، ليتغلّب بذلك على الرقم القياسي السابق الذي يعود إلى موسم 2008 عندما أحرز لويس هاميلتون اللقب بعمر 23 عامًا و9 أشهر و26 يومًا. وبعمر 22 عامًا وتواجدهما في فريقَي القمّة فيراري وريد بُل، يملك شارل لوكلير وماكس فيرشتابن فرصة كسر ذلك الرقم القياسيّ. لكنّ موسم 2020 سيكون الأخير لهما لتحقيق هذا الإنجاز.

ألقاب بطولة الصانعين المتتالية 2 / 8 الصورة من قبل: مرسيدس ايه ام جي بعد تحقيقها لستّة ألقاب متتالية بين 2014 و2019، عادلت مرسيدس الرقم القياسيّ الذي حقّقته فيراري بين 1999 و2014 (إلى جانب التغلّب عليها عبر تحقيق ستّة ألقاب مزدوجة للصانعين والسائقين، مقابل خمسة فقط لفيراري بين 2000 و2004). في حال نجحت السهام الفضيّة في تحقيق لقب 2020 فستُصبح أوّل فريق يُسيطر بهذا الشكل على البطولة منذ تأسيسها.

عدد الانتصارات 3 / 8 الصورة من قبل: مركز فيراري الإعلامي حقّق مايكل شوماخر هذا الرقم القياسيّ في الأوّل من أكتوبر/تشرين الأوّل 2006 من بوابة جائزة الصين الكبرى، وبقي ذلك الرقم حاضرًا لـ 13 عامًا منذ ذلك الحين. وبالتوجّه إلى موسم 2020، يملك لويس هاميلتون في جعبته 84 انتصارًا. وبالنسق الذي أظهره البريطاني في المواسم الأخيرة منذ 2014، فإنّ هذا الإنجاز لا يبدو بعيد المنال، لكن لو فرض عليه منافسوه تحديات أكبر فقد يبقى ذلك الرقم ثابتًا لفترة أطول.

عدد الجوائز الكبرى 4 / 8 الصورة من قبل: صور ساتون بعد فوزه بجائزة أستراليا الكبرى 1991 إثر تصدّره لـ 14 لفّة احتُسبت رسميًا، فرض آيرتون سينا رقمًا قياسيًا مثيرًا، وذلك بعد فوزه بـ 19 سباقًا تصدّر جميعها منذ البداية وحتّى النهاية. حقّق هاميلتون ذلك الإنجاز في خمس مناسبات في 2019 (الصين، إسبانيا، موناكو، فرنسا وأبوظبي)، وهو موسمٌ قياسيٌ بالنسبة إليه على هذا الصعيد، وقد يكون بوسعه تجاوز البرازيلي في 2020.

عدد منصّات التتويج 5 / 8 الصورة من قبل: صور ساتون حقّق مايكل شوماخر منصّة تتويجه الـ 155 والأخيرة في الفورمولا واحد خلال جائزة فالنسيا في 2012، ليُعزّز بذلك رقمه القياسيّ السابق. وبرصيد 151 منصّة تتويج فإنّ هاميلتون قريبٌ جدًا من تجاوز هذا الإنجاز وتجاوز البارون الأحمر.

عدد أقطاب الانطلاق الأولى في جائزة كبرى واحدة 6 / 8 الصورة من قبل: ستيفن تي/ صور لات حقّق هاميلتون قطب الانطلاق الأوّل الثامن له في ملبورن خلال جائزة أستراليا الكبرى العام الماضي، عادل بذلك إنجاز آيرتون سينا في إيمولا ومايكل شوماخر في اليابان (سوزوكا). سيحصل البريطاني في الشهر المقبل على فرصة ليُصبح السائق الأوّل في التاريخ الذي يُحقّق تسعة أقطاب انطلاق أولى ضمن ذات الجائزة الكبرى.

عدد السباقات في النقاط 7 / 8 الصورة من قبل: شارلز كوتس / صور لات بإكماله جائزة البرازيل الكبرى 2012 سابعًا قبل اعتزاله النهائيّ للفورمولا واحد، تواجد مايكل شوماخر في مراكز النقاط للمرّة الـ 221 في مسيرته. أقرب سائقَين من ذلك الإنجاز حاليًا هما هاميلتون وكيمي رايكونن برصيد 213 سباقًا ضمن النقاط لكلٍ منهما. وبتضمّن روزنامة 2020 لـ 22 سباقًا وموثوقيّة السيارات الحاليّة، فيبدو أنّ بوسعهما، خاصة سائق مرسيدس، كسر ذلك الرقم كذلك.