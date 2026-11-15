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70 ألف مشجع يهتفون باسم واحد.. أنتونيللي لم يتمالك دموعه

عاش كيمي أنتونيللي، السائق الإيطالي الذي أصبح أصغر بطل للعالم في تاريخ الفورمولا 1، لحظات مؤثرة وسط هتافات 70 ألف مشجع خلال مباراة إيطاليا وفرنسا.

منشور: 15-11-2026

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أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس

الصورة من قبل: سام بلوكسهام

تابع بطل العالم للفورمولا 1 أندريا كيمي أنتونيللي فوز إيطاليا على فرنسا بنتيجة 3-1 في ملعب سان سيرو، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.

واستغل السائق الإيطالي، الذي أصبح أصغر بطل للعالم في تاريخ الفورمولا 1 بعدما حسم اللقب في المكسيك قبل أربع جولات من نهاية الموسم، فترة التوقف في جدول سباقاته لمتابعة المباراة في بلاده.

وأصابت هتافات 70 ألف مشجع لكرة القدم باسم أنتونيللي بصوت واحد السائق الشاب بالذهول.

ولم يتمكن من حبس دموعه عندما ارتفعت الهتافات من المدرجات أثناء ظهوره على الشاشة العملاقة، ولم يستطع سوى القول: "واو".

وأصبحت هذه اللحظات واحدة من أكثر اللقاءات تميزًا التي عاشها السائق الشاب مع الجماهير الإيطالية منذ تتويجه بلقب بطولة العالم.

وحقق كيمي أنتونيللي، الذي حطم الرقم القياسي بإحراز لقب بطولة العالم وهو في العشرين من عمره فقط، إنجازًا آخر بعدما أصبح أول إيطالي يتوج بلقب بطولة العالم للسائقين في الفورمولا 1 منذ 73 عامًا.

كما أصبح النجم الشاب خلال هذا الموسم أول سائق إيطالي يفوز بسباق على أرضه منذ 60 عامًا، بعدما قدم عودة مذهلة في مونزا، انطلق خلالها من المركز التاسع عشر.

وكان إنهاء السباق في المركز الخامس بالبرازيل عاملًا أساسيًا في حسم مرسيدس لقب بطولة العالم للصانعين.

أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس

الصورة من قبل: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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