59 نقطة: لماذا لا تفكر مرسيدس في أوامر الفريق حتى الآن

يعود كيمي أنتونيللي من العطلة الصيفية متقدمًا بفارق 50 نقطة على لويس هاميلتون سائق فيراري، وبفارق 59 نقطة على زميله في فريق مرسيدس جورج راسل. لكن فرض أوامر داخل الفريق لصالح أنتونيللي ليس مطروحًا على أجندة مرسيدس في النصف الثاني من موسم الفورمولا 1 لعام 2026.

وقال راسل قبل جائزة هولندا الكبرى في زاندفورت إن ذلك "ليس حتى موضع تفكير في الوقت الحالي": "لم يصل الموسم إلى منتصفه حتى، وعلينا فقط مواصلة الضغط كفريق".

وفاز راسل بالسباق الافتتاحي للموسم في أستراليا، لكنه تراجع بعد ذلك خلف أنتونيللي في المعركة داخل الفريق. وأبقى الفوز بالسباق القصير في كندا وبجائزة النمسا الكبرى راسل في دائرة المنافسة على اللقب، لكنّ أنتونيللي 40 نقطة في بلجيكا والمجر مقابل ست نقاط فقط لراسل.

ويرى محلل الفورمولا 1 جوليان بالمر أن مرسيدس "لن تحتاج إلى" التفكير في أوامر الفريق "إلا عندما تتوقف فيراري عن ارتكاب الأخطاء". وقال في بودكاست "إف 1 نيشن": "إذا اقتربت فيراري، فسيدعمون كيمي، ما لم يعد جورج إلى المنافسة. لكن في الوقت الحالي، يبتعد هاميلتون بفارق 50 نقطة.

وأكمل: "يُمثّل جورج تهديدًا على اللقب بقدر لويس. لا أرى أي حاجة لأن تبدأ مرسيدس حتى في التفكير في ذلك الآن. هم يسيطرون على الوضع."

لكن هناك أمر واحد واضح، وهو أن فارق النقاط الذي يتفوق به أنتونيللي يمنحه هامشًا يسمح له بتحمل عطلة سباق سيئة من حين إلى آخر، بينما من المرجح أن يكون راسل قد استنفد بالفعل هامش الخطأ المتاح له في معركة اللقب. ومع ذلك، يجب وضع ذلك في سياقه الصحيح، إذ لا تزال هناك 11 عطلة سباق حتى نهاية الموسم، مع توفر 291 نقطة. ولإدراك مدى سرعة اختفاء أفضلية تبدو مريحة في بطولة العالم للفورمولا 1، يكفي النظر إلى موسم 2025.

وقال راسل إنه عاش "فترة جيدة في منتصف النصف الأول من الموسم، ثم كانت عطلات السباق الثلاث الأخيرة صعبة لأسباب مختلفة. لكنني أتطلع الآن إلى الهجوم مجددًا ومحاولة إيجاد إيقاع جيد."

وكان من بين تلك "الأسباب المختلفة" مشكلة برمجيات مستمرة حالت دون تمكن راسل من استخراج كامل أداء حزمة سيارته. لكن رغم أن عطلة السباق الأخيرة في بودابست لم تسر وفق الخطة، قال راسل إن "ذلك تم إصلاحه في المجر. كانت المجر عطلة سباق صعبة لأسباب أخرى."

وكان ذلك محبطًا بشكل خاص لأن راسل أضاف: "إذا نظرت فقط إلى أدائي، فقد كانت أول عطلة سباق منذ فترة طويلة تسير بسلاسة فعلًا. ومع ذلك، كانت لدينا يوم الأحد فرصة لتحقيق نتيجة جيدة، وربما حتى الصعود إلى منصة التتويج. لكن مشكلة أخرى حدثت عند الانطلاقة."

وقد عقد راسل العزم الآن على "التوقف عن التفكير الزائد في كل شيء. أريد العودة إلى الثقة بقدراتي والقيادة بشكل أكبر اعتمادًا على غريزتي. ربما لم أفعل ذلك بالقدر الكافي قبل العطلة الصيفية."

وقال راسل: "أنا لا أفكر في البطولة، بل أتعامل مع كل سباق على حدة. أعرف أنني بحاجة إلى تحسين الأداء إذا كنت أريد أن يكون لي رأي في معركة البطولة. لذلك فهذا هو الأمر الذي يمثل الأولوية الآن. وإذا تحسن الأداء، فسيتقلص فارق النقاط. وفي النهاية، الأمر بهذه البساطة".