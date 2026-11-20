فورمولا 1 جائزة لاس فيغاس الكبرى

5 سائقين يواجهون عقوبات على شبكة الانطلاق بسبب تغييرات في المحركات خلال جائزة لاس فيغاس الكبرى

كيمي أنتونيللي وأوسكار بياستري وأولي بيرمان وكارلوس ساينز ولانس سترول سيتعرضون جميعًا لعقوبات على شبكة الانطلاق في جائزة لاس فيغاس الكبرى

منشور: 20-11-2026

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كيمي أنتونيللي، مرسيدس

الصورة من قبل: مانويل إليتو

سيواجه 5 سائقين عقوبات على شبكة الانطلاق خلال جائزة لاس فيغاس الكبرى، من بينهم بطل العالم الجديد للفورمولا 1 كيمي أنتونيللي.

وكما أشارت مرسيدس سابقًا، سيتراجع أنتونيللي 5 مراكز على شبكة الانطلاق نتيجة تغيير محرك الاحتراق الداخلي، لكنه لن يتلقى عقوبة إضافية بسبب تغيير الشاحن التوربيني، إذ لا يزال ضمن العدد المسموح به من هذه المكونات.

وكانت مرسيدس قد أعلنت أن بطل العالم لموسم 2026 سيستخدم مواصفات الشاحن التوربيني المطوّرة، وفق ما يسمح به نظام فرص التطوير الإضافية لوحدات الطاقة "أديو"، في حين سيواصل جورج راسل استخدام المواصفات الحالية، نظرًا إلى حاجته لتلقي عقوبة أكبر على شبكة الانطلاق بسبب تجاوز العدد المسموح به من المكونات.

أما أوسكار بياستري، سائق مكلارين، فسيتلقى عقوبة التراجع 10 مراكز على شبكة الانطلاق بسبب تغيير المحرك، كما أشارت مكلارين سابقًا، في حين سيواجه كارلوس ساينز العقوبة ذاتها بعدما قرر فريق ويليامز تزويده بالشاحن التوربيني الخامس له هذا الموسم.

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ومثل أنتونيللي، سيستخدم كل من بياستري وزميله في الفريق لاندو نوريس الشاحن التوربيني المطوّر من مرسيدس.

أما أولي بيرمان، فسيتلقى عقوبة الانطلاق من آخر شبكة الانطلاق، نتيجة إجراء تغيير شبه كامل على وحدة الطاقة، يشمل استخدام محرك الاحتراق الداخلي الخامس، والشاحن التوربيني الخامس، ونظام العادم الخامس، ووحدة استعادة الطاقة الحركية "إم جي يو-كيه" الخامسة، وهو ما يعادل عقوبة إجمالية تصل إلى 35 مركزًا.

وأخيرًا، سيستخدم لانس سترول مدخرة الطاقة التاسعة ووحدة إلكترونيات التحكم الثامنة في لاس فيغاس، بعدما تعرضت سيارة أستون مارتن المزودة بمحرك هوندا لانسحاب جديد مرتبط بالبطارية في السباق الأخير بالبرازيل. وسيتلقى السائق الكندي عقوبة إجمالية بالتراجع 10 مراكز على شبكة الانطلاق بسبب هذين التغييرين.

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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