فورمولا 1 جائزة قطر الكبرى

5 خلاصات سريعة من جائزة قطر الكبرى 2026

كيمي أنتونيللي تفوق على جورج راسل ليحقق الفوز بجائزة قطر الكبرى على حلبة لوسيل الدولية اليوم الأحد

فريق عمل موتورسبورت.كوم

منشور: 29-11-2026

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جورج راسل، مرسيدس

الصورة من قبل: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

أنتونيللي يبعث برسالة بشأن موسم 2027

في حين أن الفوز ببطولة العالم يعني أن كيمي أنتونيللي أنجز مهمته في موسم 2026، فإن الإيطالي بدأ بالفعل التفكير فيما هو قادم.

ومع حرصه على تجنب تكرار تحول الزخم بين نيكو روزبرغ وجورج راسل خلال الفترة 2015-2016، حين حقق روزبرغ انتصارات في الجولات الأخيرة من الموسم السابق ليطلق حملته نحو لقب 2016، يواصل أنتونيللي الضغط على راسل وعلى فريق مرسيدس.

بدأ ذلك من خلال انتقاد فريقه بشدة بسبب عدم تلبية رغباته في التصفيات، بعدما قرر الفريق أن يكون أول سيارة على الحلبة خلال المحاولات الأخيرة في القسم الثالث من التصفيات، بدلًا من الانتظار حتى نهاية مجموعة السيارات.

ثم نفذ حركة هجومية على راسل المتصدر في اللفة الرابعة من السباق، وهو ما دفع مدير الفريق توتو وولف إلى التدخل لمنع سائقيه من الدخول في صراع حاد.

قد يكون موسم 2026 يقترب من نهايته، وقد يكون أنتونيللي توّج أصغر بطل للعالم في التاريخ، لكنه أوضح بشكل لا لبس فيه أنه لن يتنازل عن أي شيء. إنه يطمح إلى المزيد من النجاح، بطبيعة الحال، ولا يريد منح راسل أي فرصة لاستعادة زمام المبادرة.

- فيليب كليرين

راسل كان متفوقًا، ثم ضربه سوء الحظ مجددًا

جورج راسل، مرسيدس

الصورة من قبل: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

قبل أسبوع، قال ماكس فيرستابن إن راسل لم يكن بمستواه، في انتقاد حاد لسائق مرسيدس بسبب تصادمه خلال المراحل الأخيرة من جائزة لاس فيغاس الكبرى، بعدما نجح في إبقاء منافسه خلفه طوال السباق قبل الحادث الذي انتهى به إلى الاصطدام بالحائط.

لكن مثل هذه التصريحات كثيرًا ما تعود لتطارد أصحابها، ويمكن سؤال راسل عن ذلك بعد انتقاده الأول لفيرستابن قبل 24 ساعة من حادثه في لاس فيغاس. وفي قطر، اندفع البريطاني نحو بول بوزيشن، وتصدر النصف الأول من السباق.

ثم عاد موسم راسل في 2026 ليضربه مجددًا. فبدلًا من عطل في المحرك، كما حدث معه في كندا وماليزيا، علقت هذه المرة حطامًا أسفل سيارته، ما تسبب في إلحاق الضرر بأرضية السيارة وإعاقة تدفق الهواء إليها.

ورغم أفضل محاولات مرسيدس خلال التوقف في الحظائر لإزالة الحطام، فإن الضرر استمر، ولم يكن راسل قادرًا على منافسة أنتونيللي على الفوز. ومن دون أي خطأ منه، سُلب منه الفوز مرة أخرى.

- هايدن كوب

حلبة لوسيل التي تناسب سباقات الدراجات النارية بشكل أكبر

جورج راسل، مرسيدس

الصورة من قبل: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

من السهل فهم سبب وجود قطر بصورة دائمة في روزنامة الموتو جي بي، إذ تستضيف حلبة لوسيل الدولية البطولة كل عام منذ موسم 2004. وبفضل مناطق الخروج الواسعة، والعديد من المنعطفات السلسة ذات السرعات المتوسطة والعالية، والمقطع المستقيم الرئيسي ذي الحجم المناسب، فإن الحلبة تُعد مفضلة للغاية لدى الدراجين ومناسبة تمامًا لسباقات الدراجات النارية.

لكن للأسف، ورغم أن سائقي الفورمولا 1 يستمتعون بها إلى حد ما، فإن ذلك لا يترجم إلى سباقات رائعة على أربع عجلات، رغم عقد قطر الممتد حتى عام 2032 على الأقل. فخصائص الحلبة لا تؤدي فعليًا إلى سباقات ممتعة، وكان سباق الأحد مملًا للغاية بعد فوضى اللفة الأولى، إذ ابتعدت مرسيدس في الصدارة بينما بقيت السيارات خلفها عاجزة عن التقدم.

عندما تكون أفضل فرصة للتجاوز، بل والفرصة الوحيدة تقريبًا، على المقطع المستقيم الرئيسي، فإن الحلبة تدخل بوضوح ضمن فئة الحلبات التي تستمتع بها السائقون، لكنها لا تقدم الكثير للمشاهدين. كما أن فرض حد أقصى لفترة استخدام الإطارات في قطر كل عام لا يساعد، إذ قد يجبر الفرق على اعتماد استراتيجيات متطابقة.

- إيد هاردي

فيرستابن يحسم المركز الثاني ويختتم تعافي ريد بُل في 2026

ماكس فيرستابن وإسحاق حجار، ريد بُل

الصورة من قبل: Mark Thompson / Getty Images

لم يتمكن فيرستابن من تحقيق فوزه الرابع على التوالي في قطر، لكن المركز الرابع خلال عطلة نهاية أسبوع صعبة مع سيارة "آر بي22" كان كافيًا لضمان المركز الثاني في بطولة السائقين.

ولم تكن النتيجة موضع شك تقريبًا، إذ وصل فيرستابن إلى لوسيل متقدمًا بفارق 37 نقطة على لويس هاميلتون صاحب المركز الثالث، و40 نقطة على راسل ولاندو نوريس، مع توفر 25 نقطة فقط في الجولة الختامية بأبوظبي.

وبالنسبة إلى سائق بمستوى فيرستابن وطموحه، فإن إنهاء البطولة في المركز الثاني قد لا يثير سوى هز كتفيه والتذكير بأنه لا يعني الكثير بالنسبة إليه. لكن بالنسبة إلى ريد بُل، فإن ذلك يعكس مدى التقدم الذي حققه الفريق خلال الموسم.

ففي عامه الأول كصانع لوحدة الطاقة، وبعد بداية مضطربة مع هيكل السيارة، تمكن فريق ميلتون كينز من قلب الأمور ومنح فيرستابن سيارة قادرة على الفوز مجددًا. وقد حقق 4 انتصارات في آخر 7 سباقات، وسجل 9 منصات تتويج متتالية من مونزا إلى لاس فيغاس.

وكان أنتونيللي ومرسيدس قد حظيا بمسار هادئ إلى حد كبير نحو لقبيهما هذا العام، لكن تعافي ريد بُل يشير إلى أن فيرستابن قد يمتلك الأدوات اللازمة لمنافستهما منذ بداية موسم 2027.

- فيديريكو فاتوروس

قطر تؤكد أن فيراري بحاجة إلى إعادة ضبط شاملة

لويس هاميلتون، فيراري

الصورة من قبل: Manuel Eletto

بعد عدة عطلات نهاية أسبوع كان التركيز فيها إلى حد كبير على المنافسة بين شارل لوكلير ولويس هاميلتون، أظهرت جائزة قطر الكبرى أن فيراري تواجه مشكلات أكثر أهمية بكثير، تتطلب تحسينات على المدى القصير والطويل.

كشفت لوسيل عن العديد من نقاط ضعف فيراري، داخل الحلبة وخارجها. ففي التصفيات، عانت سيارة "إس إف-26" من صعوبة الوصول بإطاراتها إلى درجة الحرارة المثالية، كما افتقرت إلى التماسك الكافي. ونتيجة لذلك، كان الفريق الأبطأ بين الفرق المتقدمة، بفارق أكثر من ثانية عن بول بوزيشن، بل وتخلف حتى عن سيارة ريسينغ بولز.

ولم تتحسن الأمور خلال السباق. فلم يكن أداء السيارة في محاكاة السباق على مستوى المتصدرين، وزاد الأمر سوءًا خطأ مكلف خلال التوقف الأول للوكلير، الذي استغرق أكثر من 12 ثانية بسبب صعوبات في التعامل مع العجلة الأمامية اليمنى.

ولعل الأكثر إثارة للقلق هو وصف لوكلير توازن سيارة "إس إف-26" بأنه "جيد"، ما يوحي بأن حتى ملاحظات السائقين من خلف المقود لا تقدم مسارًا واضحًا لحل المشكلة. وإذا كانت فيراري تأمل في العودة إلى كونها المعيار في الفورمولا 1، فهي بحاجة إلى إعادة ضبط شاملة.

-خوانيو سايز

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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